Трейлер бесплатного автомобиля Subaru BRZ 2022 для игры Forza Horizon 5

Обновленная версия автомобиля 2022 года имеет превосходное сцепление с дорогой и управляемость, а также обновленный внешний вид, который значительно улучшил аэродинамику автомобиля, не смотря на то что создатели по прежнему отказываются от заднего крыла и воздухозаборника на капоте. Объём двигателя был увеличен с 2,0 до 2,4 литра, который теперь выдает 228 л.с., машина построена в сотрудничестве с компанией Toyota. Даже если за окном ужасная погода, Subaru BRZ 2022 сможет вам подарить много чистого веселья! Чтобы получить это стильное купе в игре Forza Horizon 5 заработайте 20 очков в плейлисте фестиваля «Зимняя страна чудес» с 21 по 28 декабря.
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об игре
Forza Horizon 5 09.11.2021
8.8 2 042 оценки
09.11.2021 PC
09.11.2021 Xbox One
09.11.2021 Xbox Series X
Официальный сайт: https://forzamotorsport.net/
Разработчик: Playground Games
Издатель: Xbox Game Studios
8.8/10 Пользователи 2 042
8/10 Playground
88/100 Steam
92/100 Metacritic
3.8/5 Xbox
Пятая часть гоночной серии Forza Horizon. На этот раз игрокам предлагается прокатиться по невероятно красивому и самобытному миру Мексики.
Садитесь за руль автомобиля и отправляйтесь исследовать огромный мир, где вас ждут такие места, как пустыни, густые джунгли, исторические города, руины, пляжи, ущелья, покрытый снегом вулкан и т.д.
Вам доступна масштабная кампания, где вы можете познакомиться с новыми персонажами и пройти их сюжетные линии. Также можно поучаствовать в состязаниях Horizon Arcade вместе с другими игроками. Ну а для любителей творить и самовыражаться есть новый мощный редактор EventLab, благодаря которому игроки могут создавать собственные гонки, испытания, трюки и даже полноценные игровые режимы.
Минимальные требования
Операционная система: Windows 10 версии 18362.0 и выше
Процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 110 ГБ
DirectX: 12.0
Процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 110 ГБ
DirectX: 12.0
Рекомендуемые требования
Операционная система: Windows 10 версии 18362.0 и выше
Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1500X
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или Radeon RX 590
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 110 ГБ
DirectX: 12.0
Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1500X
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или Radeon RX 590
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 110 ГБ
DirectX: 12.0
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