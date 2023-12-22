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Forza Horizon 5 09.11.2021
Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
8.8 2 042 оценки

Трейлер бесплатного автомобиля Subaru BRZ 2022 для игры Forza Horizon 5

Pavel Rally
Новости

Обновленная версия автомобиля 2022 года имеет превосходное сцепление с дорогой и управляемость, а также обновленный внешний вид, который значительно улучшил аэродинамику автомобиля, не смотря на то что создатели по прежнему отказываются от заднего крыла и воздухозаборника на капоте. Объём двигателя был увеличен с 2,0 до 2,4 литра, который теперь выдает 228 л.с., машина построена в сотрудничестве с компанией Toyota. Даже если за окном ужасная погода, Subaru BRZ 2022 сможет вам подарить много чистого веселья! Чтобы получить это стильное купе в игре Forza Horizon 5 заработайте 20 очков в плейлисте фестиваля «Зимняя страна чудес» с 21 по 28 декабря.

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