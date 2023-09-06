Новый трейер Forza Motorsport представляет гоночную трассу Хомстед-Майами

Сегодня Turn 10 и Microsoft представили новый трейлер Forza Motorsport, демонстрирующий еще одну трассу, которая появится в игре. В частности, трейлер демонстрирует гоночную трассу Хомстед-Майами, реальную трассу, наиболее известную благодаря своей значимости в серии NASCAR.
По этому случаю мы увидим, как по трассе едет Chevrolet Oreca FLM09 5-го уровня Motorsports, который, безусловно, выглядит очень гладко, когда он плавно проходит повороты и ускоряется на прямых.
Forza Motorsport выйдет 10 октября 2023 года для Xbox Series X|S и ПК.