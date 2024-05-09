Capcom обновила данные продаж Dragon's Dogma 2, Street Fighter 6 и других игр

В рамках публикации своих финансовых результатов компания Capcom также представила новые показатели продаж, достигнутые ее самыми последними и наиболее важными играми, а именно Dragon's Dogma 2 и Street Fighter 6, которые находятся на очень высоком уровне.

Dragon's Dogma 2 достигла 2,62 миллиона проданных копий, причем эти данные были актуальны на начало мая, то есть совсем недавно, а Street Fighter 6 достигла 3,3 миллиона проданных копий. Обе игры считаются главными факторами, обеспечившими отличные финансовые результаты Capcom за этот период.

На самом деле, продажи Dragon's Dogma 2 не сильно изменилась по сравнению с ранее объявленным результатом в 2,5 миллиона копий в начале апреля, но все же демонстрирует довольно устойчивую тенденцию после скачка на старте и последующего общего затишья.

Street Fighter 6 уже достигла 3 миллионов в январе этого года, и ситуация здесь в большей степени стабилизировалась, но, будучи игрой, которую теперь можно считать довольно нишевой, эти результаты все равно очень радуют Capcom, которая считает обе игры основополагающими для финансов в этот период.

Также стоит отметить 7,02 миллиона копий Resident Evil 4 и 25,32 миллиона копий Monster Hunter World в различных версиях, а общие продажи серии Monster Hunter перевалили за 100 миллионов копий.

Все это привело к росту чистых продаж Capcom на 21% по сравнению с предыдущим годом, что отражено в опубликованных несколько часов назад финансовых результатах компании, а операционная прибыль выросла на 12,3% по сравнению с прошлым годом.

Прогнозы также весьма радужные: в 2025 финансовом году ожидается 1 миллиард долларов чистых продаж и 410 миллионов долларов операционной прибыли, так что это явно хороший период для Capcom, опровергающий общий негатив в игровой индустрии.