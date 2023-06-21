Нарисованное от руки 2D-приключение Frank and Drake выйдет на ПК и Nintendo Switch 29 июля ©

Издатель инди-игр из Лондона/Ванкувера/Токио Chorus Worldwide Games и разработчик инди-игр из Барселоны (Испания) Appnormals Team объявили, что о нарисованное от руки 2D-приключение Frank and Drake выйдет на ПК в Steam и Nintendo Switch в Nintendo Eshop 29 июля 2023 года, а вскоре появятся версии для PlayStation 4 и PlayStation 5, Xbox Series X|S и Xbox One.

Последняя игра от отмеченных наградами разработчиков STAY, а также консольных издателей A Space for the Unbound и Coffee Talk рассказывает странную историю в вымышленном городе посреди Атлантики. Исследуйте разветвленную историю соседей по комнате, действие которой происходит в любовно отсканированном городе Ориол, с более чем 8000 нарисованных от руки кадров традиционного 2D-арта, наложенных на отснятый материал.

Фрэнк, все еще оправляющийся от эпизода амнезии год назад, днем управляет ветхим многоквартирным домом в качестве его управляющего, заботясь об Андердоге, неряшливой одноглазой собаке, передвигающейся на инвалидной коляске. Солнечная аллергия Дрейка вынуждает его вести ночную жизнь бармена, общаясь со своей покойной матерью с ее могилы под лунным светом после смены. В последнее время он имеет дело с видениями бездомных людей, защищающих его от неприятных персонажей.

Странные обстоятельства дуэта обостряются, когда они оба оказываются вовлеченными в странный заговор, полный загадок. Играя за Фрэнка днем и Дрейка ночью, переписываясь с помощью стикеров, оставленных в квартире, дуэт работает асинхронно, чтобы добраться до сути пропавших без вести воспоминаний Фрэнка, видений Дрейка и невидимого кукловода, дергающего за ниточки.

Погрузитесь в тайны города через разветвленное повествование в течение семи игровых дней, где каждый выбор направляет историю по разветвленным путям. Получите информацию из нескольких концовок, чтобы раскрыть истинную реальность общей ситуации Фрэнка и Дрейка. Внимательно изучите всю историю по разным путям, решая головоломки и выполняя мини-игры.