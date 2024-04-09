Фанаты пытались воскресить игру Friday The 13th: The Game, но ее снова убили

Если Джейсон Вурхиз — фигура, которая не может умереть, то в видеоиграх он, похоже, умирает часто.
Friday the 13th: The Game, к сожалению, постигла жестокая участь, когда из-за лицензионных разногласий симулятор Джейсона был снят с активной продажи, а затем его постигла еще одна смерть, когда все компоненты онлайновой игры были уничтожены. Все это произошло из-за споров о лицензировании собственности между многочисленными создателями убийцы в маске, и это вылилось на другие игры, ориентированные на Джейсона.
Но моддинг-сообществу удалось вернуть к жизни труп Friday the 13th: The Game, окрестив своего ожившего монстра Friday the 13th: The Game - Resurrected.
Но это не помогло — главный злодей этой истории тоже оживился, чтобы послать юридическое письмо о запрете, убив проект до того, как он успел как следует развернуться: А еще в письме упоминаются ужасающие суммы в долларах в качестве возможных штрафов.
После таких угроз, разработчики, конечно же, подтвердили, что разработка Resurrection не будет продолжена: Печально, что кто-то хочет бороться против проекта, созданного фанатами и не приносящего никакой прибыли.
Мы хотим поблагодарить это удивительное сообщество. Мы встретили много классных людей на своем пути и получили массу удовольствия от работы над проектом. Мы хотим, чтобы вы знали, что мы боролись за вас, и мы все еще боремся, но на данный момент проект закончен. И, возможно, теперь Джейсон может отдохнуть.
Так мы и не дождались обещанный сингл к этой игре
Да и не будет его, я смотрел видос там чувак рассказывает, что типа имя принадлежит одному чуваку, а сам образ другому
ну так ребята выпустили кал и глядя на такой кал, правообладатель правильно сделал, что забрал права уже буквально сразу на релизе
за такой кал ещё деньги должны были вернуть, это подобие игры ни на йоту не лучше того же скам бифора и прочего шлака
Ни себе, ни людям. Позорище.
позорище тому кто этот кал выпустил. всё правильно, что у них права забрали.
и давай ты тож не будешь лицемерить, будь у тебя на что-то подобное права, ты бы точно также запрещал сторонним челам зарабатывать на твоём))
ну а что вы хотели, были ребята которые смекнули что ремейк RE2 хоть и не выйдет, но принесёт прибыль так или иначе, появилась daymare, так что этим товарищам совет один - вспомните про майкла майерса, на него пока игр не было, может и выгорит
Игр не было, а владелец у франшизы есть. Увы
блин и права имею - не фильмов не видим ни игр- но чё то сидят трясуться.