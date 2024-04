Фанаты пытались воскресить игру Friday The 13th: The Game, но ее снова убили

Если Джейсон Вурхиз — фигура, которая не может умереть, то в видеоиграх он, похоже, умирает часто.

Friday the 13th: The Game, к сожалению, постигла жестокая участь, когда из-за лицензионных разногласий симулятор Джейсона был снят с активной продажи, а затем его постигла еще одна смерть, когда все компоненты онлайновой игры были уничтожены. Все это произошло из-за споров о лицензировании собственности между многочисленными создателями убийцы в маске, и это вылилось на другие игры, ориентированные на Джейсона.

Но моддинг-сообществу удалось вернуть к жизни труп Friday the 13th: The Game, окрестив своего ожившего монстра Friday the 13th: The Game - Resurrected.

Но это не помогло — главный злодей этой истории тоже оживился, чтобы послать юридическое письмо о запрете, убив проект до того, как он успел как следует развернуться: А еще в письме упоминаются ужасающие суммы в долларах в качестве возможных штрафов.

После таких угроз, разработчики, конечно же, подтвердили, что разработка Resurrection не будет продолжена: Печально, что кто-то хочет бороться против проекта, созданного фанатами и не приносящего никакой прибыли.

Мы хотим поблагодарить это удивительное сообщество. Мы встретили много классных людей на своем пути и получили массу удовольствия от работы над проектом. Мы хотим, чтобы вы знали, что мы боролись за вас, и мы все еще боремся, но на данный момент проект закончен. И, возможно, теперь Джейсон может отдохнуть.