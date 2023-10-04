Физическое издание ремейка FRONT MISSION 1st для PS5 и Xbox выйдет 5 декабря

Microids выпустит ограниченное издание FRONT MISSION 1st: Remake для PlayStation 5 и Xbox Series/Xbox One 5 декабря, сообщил дистрибьютор.
Физическое ограниченное издание включает в себя следующее содержимое:
- Игра FRONT MISSION 1st: Remake
- Эксклюзивный лентикуляр
- Печатное руководство по игре
- Две литографии
Играйте за члена O.C.U. или U.C.S, настраивайте свой Wanzer, разрабатывайте стратегию и используйте свою огневую мощь, а также местность, чтобы получить преимущество над противником. В 2090 году мировые конфликты ведутся с использованием гигантских военных машин под названием Ванзеры. Остров Хаффман, единственное место, где Кооперативный союз Океании (OCU) и Объединенные континентальные Штаты (UCS) имеют общую сухопутную границу, является очагом конфликта.
O.C.U. разведывательному взводу под командованием капитана Рояда Клайва поручено расследовать операцию U.C.S. завод боеприпасов. Они попали в засаду U.C.S. Ванзерс, вызывающий серию событий, которые погружают весь остров в войну.
FRONT MISSION 1st: Remake доступна в цифровом формате для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG. Физическая ограниченная версия также доступна для Switch.