Ограниченное издание Front Mission 1St Remake доступно на PlayStation и Xbox

2090-й год. Мир раздирают войны, в которых участвуют гигантские машины — ванзеры. Остров Хаффмана — единственная нейтральная территория между двумя супердержавами: Объединённым Океаническим Союзом (O.C.U.) и Соединёнными Штатами Нового Континента (U.C.S.). Но скоро он станет ареной кровавого конфликта.

Капитан Ройд Клайв и его отряд разведчиков O.C.U. получают задание проникнуть на завод боеприпасов U.C.S. Но их ждёт засада от вражеских ванзеров. Это — только начало цепи событий, которые приведут к войне на острове.

Ройд теряет свою возлюбленную, Карен Меюре, которая исчезает без следа. Ройд покидает армию и начинает своё собственное расследование, чтобы найти Карен. По ходу своих поисков он раскрывает заговор, который стоит за всем происходящим.

Front Mission представляет собой пошаговую ролевую игру, в которой вы берёте под свой контроль мощные боевые машины, называемые Ванзерами. Вы станете одним из смелых пилотов, которые участвуют в жестоких сражениях на разных театрах военных действий. Вы будете использовать разнообразное оружие, броню и специальные модули, чтобы противостоять врагам и выполнять самые разные задания.