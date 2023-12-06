Ограниченное издание Front Mission 1St Remake доступно на PlayStation и Xbox

Ремейк Front Mission 1st Remake от Forever Entertainment теперь доступен в ограниченном физическом издании на PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series.
Это специальное издание, тщательно созданное Microids, представляет собой искреннюю дань уважения знаменитой тактической RPG от Square Enix и включает в себя эксклюзивный физический контент, задуманный творческими умами, стоящими за разработкой, устанавливая четкую связь с исключительным наследием Front Mission.
Ограниченное издание включает в себя:
- Игра Front Mission 1St Remake
- Эксклюзивный лентикуляр
- Печатное руководство по игре
- 2 литографии
Скоро всё на дисках будут ограниченно выпускать, такое ощущение