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Front Mission 23.10.2007
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Научная фантастика
7 45 оценок

Ограниченное издание Front Mission 1St Remake доступно на PlayStation и Xbox

monk70
Новости

Ремейк Front Mission 1st Remake от Forever Entertainment теперь доступен в ограниченном физическом издании на PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series.

Это специальное издание, тщательно созданное Microids, представляет собой искреннюю дань уважения знаменитой тактической RPG от Square Enix и включает в себя эксклюзивный физический контент, задуманный творческими умами, стоящими за разработкой, устанавливая четкую связь с исключительным наследием Front Mission.

Ограниченное издание включает в себя:

  • Игра Front Mission 1St Remake
  • Эксклюзивный лентикуляр
  • Печатное руководство по игре
  • 2 литографии
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Unicorling

Скоро всё на дисках будут ограниченно выпускать, такое ощущение

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