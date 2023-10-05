Ремейк Front Mission 2 стал доступен на Nintendo Switch

С сегодняшнего дня вы можете окунуться в приключение Front Mission 2: Remake на Nintendo Switch. Ремейк также знаменует собой первый выпуск Front Mission 2 в Европе. Оригинал не вышел за пределы Японии в 1997 году.
Front Mission 2: Remake — это ролевая стратегия, разработанная Storm Trident. Игроки будут направлять солдат на передовую в захватывающей сюжетной линии со стратегическими пошаговыми боями, кастомизацией Wanzer, модернизированными боевыми сценами и многим другим.
В 2102 году мировые конфликты ведутся с помощью гигантских военных машин, называемых ванзерами. Солдаты обедневшего народа Алордеш, разочарованные тяжелым положением своей страны, восстают и вступают в бой. Они называют себя Революционной армией и заявляют о своей независимости от ПЦУ (Кооперативного союза Океании).
И в первый же день патч на 3.8 ГБ для игры в 6.5 ГБ
Поляки. Поляки никогда не меняются...
Интересно, долго ли ждать ПК релиз? Первая часть через год релизнулась. Неужели и эту вторую ждать на ПК год? В идеале хотелось бы на ПК ремейк сразу третьей части. Надеюсь, что дождусь его однажды.