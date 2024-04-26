32 млн игроков прошли предрегистрацию на игру от авторов Genshin Impact

Накануне была открыта предрегистрация на новый слэшер от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail – игру Zenless Zone Zero. Всего за сутки процедуру прошли более 32 млн человек.

Игра будет доступна всем желающим бесплатно. Однако геймеры все равно стремились зарегистрироваться на официальном сайте, так как за это в лень релиза положен целый перечень наград.

Чтобы получить в бесплатном доступе Корин Уинс, 20 мастер-лент для открытия баннера с персонажами и внутреннюю валюту, требовалось не только самостоятельно зарегистрироваться, но и собрать 40 млн таких же желающих.

Судя по отчету HoYoverse, осталось недолго – отметку в 32 млн предрегистрация преодолела уже утром 24 апреля. Так что скоро может быть установлен и новый рекорд по количеству желающих сыграть в Zenless Zone Zero.

При этом официальной даты релиза Zenless Zone Zero не сообщалось. Вероятнее всего, он будет летом. Пока же идут последние этапы бета-тестирования. Обычно все игры компании выходят в срок до двух месяцев после окончания таких тестов.

Zenless Zone Zero будет доступна на ПК, PS 5, Android и iOS.