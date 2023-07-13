Два актера озвучки Genshin Impact заявили, что им не платят уже несколько месяцев ©

Брэндон Винклер и Корина Бёттгер, актеры озвучивания игры Genshin Impact, недавно заявили, что не получили денег от разработчика игры, компании HoYoverse.

Винклер, озвучивающий таких персонажей, как друг Казухи и Нервный Ань, выразила свое недовольство в Twitter. Отправив пятое письмо и не получив ответа, Винклер вышел в социальные сети, чтобы выразить свое недовольство, заявив:

Это непростительно не выплачивать актерам зарплату 4 с лишним месяца, когда Вы зарабатываете 86 млн. долл. в месяц

В последующих твитах Винклер рассказал о трудностях, связанных с работой над проектом, но невозможностью позволить себе самое необходимое из-за задержки оплаты. Он упомянул, что это постоянная проблема в не профсоюзных проектах, и в прошлом они ждали оплаты от 4 до 8 месяцев. Несмотря на свою любовь к актерскому мастерству и проектам, которые выпускают эти студии, они считают, что игра такого масштаба, несомненно, должна быть профсоюзной.

В заключение своей темы Винклер заявил, что если игра не перейдет на профсоюзный контракт, то они не будут продолжать работу над ней. Они выразили надежду, что другие поймут их решение и сочувствуют их затруднениям.

Корина Бёттгер, озвучивающая на английском языке персонажа Паймона, в ответ на их твиты поддержала опасения Винклера. Она сообщила, что ожидает оплаты за сеансы, начиная с декабря 2022 года, в связи с чем испытывают трудности с выполнением своих обязательств по аренде.

Бёттгер заявила, что она месяцами работают, не получая оплаты, что она считает неприемлемой ситуацией. Они поддержали слова Винклера о необходимости профсоюзов, заявив, что актеры должны быть защищены.

На данный момент компания HoYoverse еще не дала публичного ответа на эти обвинения.