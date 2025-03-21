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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 818 оценок

Свежий трейлер Genshin Impact представил Варесу - новую героиню с электро-стихией

butcher69 butcher69

Обновление 5.5 для Genshin Impact расширяет список играбельных персонажей. В свежем сюжетном трейлере разработчики представили Варесу – хвостатую героиню с рожками и страстью к еде.

В ролике miHoYo (HoYoverse) подчёркивает её энергичный характер: пока другие восхищаются её подвигами, Вареса сосредоточена на трапезе. Однако за её беззаботностью скрывается глубокий внутренний мир.

В бою Вареса использует катализатор и владеет элементом Электро. Она обладает пятизвёздной редкостью, что делает её ценным бойцом для команды.

Обновление Genshin Impact 5.5 выйдет 26 марта, и игроки смогут призвать Варесу в свои ряды.

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14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Jarvis666

Опять персонаж из культа еды

-1
SnobbishGhost

да ужас лютый, начали косить под убогий zzz

0
Jarvis666 SnobbishGhost

Да этот культ еды вообще везде, почти во всех аниме играх и сериалах

0
srphim

Тут в наглую слизали персонажа с Вувы, а именно Энкор. Дизайн, озвучка, реплики все под копирку лоооол

-2
SnobbishGhost

Начинали хорошо, но Натлан это просто пробитие дна.

-3
ChromeDisaster

Начинали как раз не очень - как клон Зельды. Но теперь генш не вылазит из топа, а Натлан стал самым популярным регионом

-3
SnobbishGhost ChromeDisaster

в каком месте?) его все обосрали, а этого перса задизила в хлам, После шедеврального Сумеру и Крутейших персов Фантейна, натлан...мда, чет ты попутал. Все ждали вулканическую жесткую локацию с огненными персами, а нам дали этот высер. Удали и не позорься

2
Kypощyп ChromeDisaster

Топом он был задолго до Натлана. А популярен Натлан будет лишь до тех пор, пока не выйдет новый регион, как это было со всеми предыдущими обновами.

1
ChromeDisaster SnobbishGhost

"Вулканическую жесткую локацию с огненными персами" - фантазии играчков, никто в игре не говорил, что Натлан будет таким. Недовольные ру и англ фд - меньшинство, а как большинству регион крайне понравился.
Высер - твой коммент. Удали его и не позорься

-5
Kypощyп SnobbishGhost
Все ждали вулканическую жесткую локацию с огненными персами, а нам дали этот высер.

Высер с покемонами, я попрошу. Про то как Натлан убивает с ноги атмосферу фэнтези я вообще молчу. Вот Фонтейн прям на десяточку сделали со своими стимпанк элементами, а тут Натлан тебе с нифига как под дых даёт мотоциклы, диджей столы, граффити и прочую современную хрень. Звиздец, а не регион, лишь на бабуле Ситлали всё и держится.

2