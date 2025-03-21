Свежий трейлер Genshin Impact представил Варесу - новую героиню с электро-стихией

Обновление 5.5 для Genshin Impact расширяет список играбельных персонажей. В свежем сюжетном трейлере разработчики представили Варесу – хвостатую героиню с рожками и страстью к еде.

В ролике miHoYo (HoYoverse) подчёркивает её энергичный характер: пока другие восхищаются её подвигами, Вареса сосредоточена на трапезе. Однако за её беззаботностью скрывается глубокий внутренний мир.

В бою Вареса использует катализатор и владеет элементом Электро. Она обладает пятизвёздной редкостью, что делает её ценным бойцом для команды.

Обновление Genshin Impact 5.5 выйдет 26 марта, и игроки смогут призвать Варесу в свои ряды.