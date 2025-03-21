Свежий трейлер Genshin Impact представил Варесу - новую героиню с электро-стихией

Обновление 5.5 для Genshin Impact расширяет список играбельных персонажей. В свежем сюжетном трейлере разработчики представили Варесу – хвостатую героиню с рожками и страстью к еде.
В ролике miHoYo (HoYoverse) подчёркивает её энергичный характер: пока другие восхищаются её подвигами, Вареса сосредоточена на трапезе. Однако за её беззаботностью скрывается глубокий внутренний мир.
В бою Вареса использует катализатор и владеет элементом Электро. Она обладает пятизвёздной редкостью, что делает её ценным бойцом для команды.
Обновление Genshin Impact 5.5 выйдет 26 марта, и игроки смогут призвать Варесу в свои ряды.
Опять персонаж из культа еды
да ужас лютый, начали косить под убогий zzz
Да этот культ еды вообще везде, почти во всех аниме играх и сериалах
Тут в наглую слизали персонажа с Вувы, а именно Энкор. Дизайн, озвучка, реплики все под копирку лоооол
Начинали хорошо, но Натлан это просто пробитие дна.
Начинали как раз не очень - как клон Зельды. Но теперь генш не вылазит из топа, а Натлан стал самым популярным регионом
в каком месте?) его все обосрали, а этого перса задизила в хлам, После шедеврального Сумеру и Крутейших персов Фантейна, натлан...мда, чет ты попутал. Все ждали вулканическую жесткую локацию с огненными персами, а нам дали этот высер. Удали и не позорься
Топом он был задолго до Натлана. А популярен Натлан будет лишь до тех пор, пока не выйдет новый регион, как это было со всеми предыдущими обновами.
"Вулканическую жесткую локацию с огненными персами" - фантазии играчков, никто в игре не говорил, что Натлан будет таким. Недовольные ру и англ фд - меньшинство, а как большинству регион крайне понравился.
Высер - твой коммент. Удали его и не позорься
Высер с покемонами, я попрошу. Про то как Натлан убивает с ноги атмосферу фэнтези я вообще молчу. Вот Фонтейн прям на десяточку сделали со своими стимпанк элементами, а тут Натлан тебе с нифига как под дых даёт мотоциклы, диджей столы, граффити и прочую современную хрень. Звиздец, а не регион, лишь на бабуле Ситлали всё и держится.