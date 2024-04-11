Представлен новый трейлер стимпанкового ретроплатформера Gestalt: Steam & Cinder

Компания Fireshine Games показала новый геймплейный трейлер 2D-экшена с элементами ролевой, вдохновленный 16/32-битной классикой вроде Castlevania и Metroid. Игра называется Gestalt: Steam & Cinder и выйдет на ПК в мае этого года.

В Gestalt: Steam & Cinder игрокам предстоит взять на себя роль Алетеи и пройти путь Солднера, элитного наемника Иркаллы, который живет одним заданием за раз. Игроки смогут сражаться с врагами как мечом, так и пистолетом, сочетая множество комбо ближнего боя и смертоносное оружие в ошеломляющих подвигах.

Как и в большинстве последних ретро-экшенов, вы сможете бегать, уворачиваться и совершать двойные прыжки. Кроме того, у вас будет множество способностей, которые можно улучшать. Как и в большинстве игр, вдохновленных Castlevania, вы сможете тратить очки опыта, чтобы открыть новые навыки, и обменивать их на аксессуары, чтобы настроить свое тело.

Fireshine Games планирует выпустить Gestalt: Steam & Cinder 21 мая.