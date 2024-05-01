Пользователи начали массово отменять подписку на PS+ в знак протеста компании Sony за цензуру Stellar Blade

Недавно стало известно о том, что Stellar Blade подверглась цензуре - ряд костюмов главной героини стали заметно менее откровенными, чем показывали разработчики из Shift Up до релиза игры.
Несмотря на то, что компания Sony решила вернуть средства тем покупателям, кто остался недоволен ложной рекламой игры, многие игроки все равно считают такое поведение платформодержателя неприемлемым - они не желают отказываться от игры, но при этом хотят показать компании Sony, что игры не следует подвергать лицемерной западной цензуре и заниматься ханжеством.
Марк Керн, бывший геймдиректор из студии Blizzard, представил пользователям конкретный план действий: он предлагает отменить подписку на PS+, что ударит непосредственно по кошельку Sony, а так же опубликовать в соцсетях результат своих действий с помощью хэштега #FreeStellarBlade - по его мнению это должно как минимум привлечь внимание Sony к проблеме и показать сколько игроков в действительности недовольно действиями компании.
Акция уже привлекла несколько тысяч человек, которые поделились скриншотами с отменой подписки на PS+ и потребовали убрать цензуру из игры. Кроме того, уже более 65 тысяч человек подписали петицию Керна, адресованную к компании Sony, в которой пользователи просят издателя выпустить версию без цензуры.
Вот лишь часть комментариев недовольных пользователей:
Если вы подвергаете игры цензуре, я просто перестану вам платить.
Цензура — это плохо. Отменил PlayStation Plus.
Я заплатил за версию Stellar Blade от Shift Up, а не за вашу версию с цензурой!
PlayStation, ваше лицемерие просто поражает. Вы рекламировали игру без цензуры, чтобы собрать предварительные заказы, и в первый же день незаметно подвергли ее цензуре. Либо восстановите игру в том виде, в котором она рекламировалась, либо продолжайте терять подписки.
Молодцы, так их. Нет цензуре.
Где они молодцы? Сами продолжат сидеть на их платформе и спонсировать сони, а весь этот флешмоб кринж, свои 30 процентов они с покупок так и будут получать. Единственный рабочий способ это перейти на нормальную платформу-ПК. Никакой цензуры тут нет, а если будет-исправляется любым модом.
А где они НЕ молодцы? Или ты предлагаешь молчать в тряпочку и никак не реагировать на цензуру?
Ты предлагаешь уйти в крайность и отказаться от платформы? Но это абсурдная глупость. Крайние меры никогда ни к чему хорошему не приводят.
Не ожидал! Молодец геймдизайнер!!! Спасибо что подсказал план как наказать виновных.
Отписался от подписки, потом подписался за в два раза дороже, хороший гой, революционер!
Эта ps+ само по себе развод гоев, то есть купил игру за фулпрайс, но чтобы играть в онлайне плати еще за подписку, это ппц дичь.
развод тупых консольщиков без регистрации и смс
Я думаю игры всё же игры, а для всего остального всё остальное по одному клику в интернете.
Молодцы игроки, давите этих узкоглазых Shit Up полностью! Они любят прогибаться под всяких, так мы белые гетеро мужики, прогнем этих узкоглазых корейцев по самые гланды!!!
Это правильно, таких дураков которые все цензурят, только и учить наказывая рублем, чтоб они поняли, что их цензура пользователям не нужна
А что там цензурить?
Какие они нехорошие:) Наслаждение наполовину:D или не встало у подписавших?
Будто это на что-то повлияет. Много раз подобное случалось и в итоге кто первый поднимал белый флаг? Вот если-бы ps+ не давал возможность играть в онлайн а это было бесплатно то может быть это было-бы дольше и привело к последствиям. А так это продержится месяц максимум 2.
P.S #FreeStellarBlade? Так бы и написали #GiveUsSomethingToJerkOffOn
К сожалению, это всего пара тысяч, которая ни на что не повлияет.
Повлияет. Все началось с группы одинокого бразильца по свит бейби инкт детектед. И тоже все думали, что это ни на что не повлияет. Но искра борьбы с повесточкой уже загорелась, причем давно.
Sony эта та контора которая от любого недовольства пойдет на уступки
Почему не повлияет? Искра разжигает пожар. С одного протестующего начинается революция. Всё начинается с малого. Нельзя недооценивать даже несколько тысяч человек. Когда-то несколько тысяч лгбтШников-извращенцев недооценили и теперь они сегодня портят жизнь всему миру.
не повлияет, пока всю эту лгбтшную блевотину не начнут жечь на кострах и развешивать на фонарных столбах. Только так мы очистим планету от радужного дерьма.
Их борьба))
Не, это не пикабу