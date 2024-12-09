Читатели японского издания Famitsu выбрали лучшие игры всех поколений PlayStation

Японское издание Famitsu в честь 30-летия PlayStation провело масштабный опрос среди геймеров, чтобы выяснить, какие игры оставили наиболее глубокий след в их сердцах. В голосовании приняли участие более 4000 человек, и итогом стал топ-30 самых любимых игр, охватывающий все поколения консолей Sony.
Примечательно, что среди победителей оказалось совсем немного современных игр, что подчёркивает особую значимость культовых тайтлов прошлого.
- Final Fantasy 7;
- Monster Hunter Portable 2nd G;
- Xenogears;
- Final Fantasy 10;
- Resident Evil;
- Monster Hunter Portable 3rd;
- Metal Gear Solid;
- Arc the Lad 2;
- Ridge Racer;
- Dragon Quest 7: Fragments of the Forgotten Time;
- Final Fantasy 8;
- Monster Hunter: World;
- Wild Arms;
- Gran Turismo;
- Final Fantasy 9;
- Suikoden 2;
- Final Fantasy 11;
- Metal Gear Solid 3: Snake Eater;
- Dragon Quest 8: Journey of the Cursed King;
- Kingdom Hearts 2;
- Suikoden;
- Shadow Hearts;
- Dynasty Warriors;
- Persona 4;
- Doko Demo Issho;
- Yakuza;
- Crash Bandicoot;
- Tales of Eternia;
- The Last of Us;
- Ghost of Tsushima.
О, даже Dynasty warriors попала. Но большая часть игр в списке - мусор, да.
Антураж Японии. А так игра скучная и однообразная. // Кот Феликс
ипония оказывается страна любителей трешни 🤣 такая культурка богатая но все оказалось дешевой штукатуркой
Такой же трешни как твои коментарии кретинские.)
так даж всталкера твоего любимого в списке нет 🤌
Из всего списка только 4 или 5 игр нормальные, остальные ну вообще мимо. Ипоняки отличаются необычным вкусом.
У Сони все игры хороши каждая по своему.На данный момент я балдею в Ghost of Tsushima.Вспомнился фрагмент из этой игры.Если бы ты не успел я бы всё равно сам с ним справился.Ну конечно не благодари..)Ты посмотри какой он ЖИРНЫЙ а мы то с тобой гадаем куда пропала вся наша еда !
А хде же нинтендо? они же давно японию захватили
так там именно игры на плеху
Monster Hunter Portable 2nd G - шикарная игра и часть серии MH.
многих не упомянули
ну тут именно 30 лучших