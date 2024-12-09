Читатели японского издания Famitsu выбрали лучшие игры всех поколений PlayStation

Японское издание Famitsu в честь 30-летия PlayStation провело масштабный опрос среди геймеров, чтобы выяснить, какие игры оставили наиболее глубокий след в их сердцах. В голосовании приняли участие более 4000 человек, и итогом стал топ-30 самых любимых игр, охватывающий все поколения консолей Sony.

Примечательно, что среди победителей оказалось совсем немного современных игр, что подчёркивает особую значимость культовых тайтлов прошлого.