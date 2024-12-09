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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
9 3 415 оценок

Читатели японского издания Famitsu выбрали лучшие игры всех поколений PlayStation

butcher69
Новости

Японское издание Famitsu в честь 30-летия PlayStation провело масштабный опрос среди геймеров, чтобы выяснить, какие игры оставили наиболее глубокий след в их сердцах. В голосовании приняли участие более 4000 человек, и итогом стал топ-30 самых любимых игр, охватывающий все поколения консолей Sony.

Примечательно, что среди победителей оказалось совсем немного современных игр, что подчёркивает особую значимость культовых тайтлов прошлого.

  1. Final Fantasy 7;
  2. Monster Hunter Portable 2nd G;
  3. Xenogears;
  4. Final Fantasy 10;
  5. Resident Evil;
  6. Monster Hunter Portable 3rd;
  7. Metal Gear Solid;
  8. Arc the Lad 2;
  9. Ridge Racer;
  10. Dragon Quest 7: Fragments of the Forgotten Time;
  11. Final Fantasy 8;
  12. Monster Hunter: World;
  13. Wild Arms;
  14. Gran Turismo;
  15. Final Fantasy 9;
  16. Suikoden 2;
  17. Final Fantasy 11;
  18. Metal Gear Solid 3: Snake Eater;
  19. Dragon Quest 8: Journey of the Cursed King;
  20. Kingdom Hearts 2;
  21. Suikoden;
  22. Shadow Hearts;
  23. Dynasty Warriors;
  24. Persona 4;
  25. Doko Demo Issho;
  26. Yakuza;
  27. Crash Bandicoot;
  28. Tales of Eternia;
  29. The Last of Us;
  30. Ghost of Tsushima.
-6
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Sider999

О, даже Dynasty warriors попала. Но большая часть игр в списке - мусор, да.

5
Пользователь ВКонтакте

Антураж Японии. А так игра скучная и однообразная. // Кот Феликс

3
Wolfenstein

ипония оказывается страна любителей трешни 🤣 такая культурка богатая но все оказалось дешевой штукатуркой

3
SteadyMorgathus

Такой же трешни как твои коментарии кретинские.)

0
Wolfenstein SteadyMorgathus

так даж всталкера твоего любимого в списке нет 🤌

0
Wing42

Из всего списка только 4 или 5 игр нормальные, остальные ну вообще мимо. Ипоняки отличаются необычным вкусом.

2
B e s i k

У Сони все игры хороши каждая по своему.На данный момент я балдею в Ghost of Tsushima.Вспомнился фрагмент из этой игры.Если бы ты не успел я бы всё равно сам с ним справился.Ну конечно не благодари..)Ты посмотри какой он ЖИРНЫЙ а мы то с тобой гадаем куда пропала вся наша еда !

0
Дворф

А хде же нинтендо? они же давно японию захватили

-2
SnobbishGhost

так там именно игры на плеху

-1
SnobbishGhost

Monster Hunter Portable 2nd G - шикарная игра и часть серии MH.

-3
Rorschach93

многих не упомянули

-4
SnobbishGhost

ну тут именно 30 лучших

1