В Steam началась предварительная загрузка Ghost of Tsushima Director's Cut — игра будет занимать 75 гигабайт, но для предзагрузки доступно 48.5 ГБ.
До релиза приключенческого экшена на ПК остаются считанные дни. Выход состоится 16 мая в 18:00 по московскому времени не только в Steam, но и в Epic Games Store.
Компьютерная версия бывшего эксклюзива Sony может похвастаться поддержкой множеством графических параметров, рассчитанных на самые разные конфигурации — от высокопроизводительных систем до портативных игровых ПК.
Так же заявлена поддержка технологий масштабирования и генерации кадров NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 и Intel XeSS. Также поддерживаются NVIDIA Reflex и NVIDIA DLAA для улучшения качества изображения. В состав игры также входит сюжетное дополнение "Остров Ики" и режим совместной игры "Легенды".
Режим совместной игры "Легенды" будет включать кросс-игру между игроками на консолях PS4, PS5 и ПК. "Легенды" будет функционировать и на ПК, но вы не будете автоматически подбираться к игрокам на разных платформах. Кросс-игра будет запущена в бета-версии, то есть вы сможете опробовать ее, пригласив своих друзей из PlayStation Network.
Одиночная игра Ghost of Tsushima Director's Cut, включая расширение "Остров Ики", будет доступна на Steam Deck и аналогичных портативных игровых ПК, поскольку разработчики провели большую работу по оптимизации производительности и обеспечению наилучших возможностей для игры на этих устройствах.
Вы можете заметить, что Steam помечает игру как "неподдерживаемую" для Steam Deck. Это связано с тем, что кооперативный многопользовательский режим Legends требует Windows для доступа к интегрированным функциям PlayStation Network.
Выход состоится 16 мая в 18:00 по московскому времени не только в Steam но и на торрент идишн)))
Жду предзагрузку на торренте :)
Зелёный стим* // Александр Александров
Я с тобой подожду, если ты не против))
Пните, когда появится
Уже скачал
Пираты вперёд!😏 // Дима Смекалкин
Денувы не будет что ль?
А в Horizon была? Вот и тут так же
И в God of war
Буду ждать скидку.
ждём выход в гидре?
А нам эта информация зачем?) Много тут таких в чьем регионе доступна эта игра? Вот когда на торрентах будет, тогда и пишите.