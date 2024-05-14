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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.3 850 оценок

В Steam началась предварительная загрузка Ghost of Tsushima Director's Cut

butcher69
Новости

В Steam началась предварительная загрузка Ghost of Tsushima Director's Cut — игра будет занимать 75 гигабайт, но для предзагрузки доступно 48.5 ГБ.

До релиза приключенческого экшена на ПК остаются считанные дни. Выход состоится 16 мая в 18:00 по московскому времени не только в Steam, но и в Epic Games Store.

Компьютерная версия бывшего эксклюзива Sony может похвастаться поддержкой множеством графических параметров, рассчитанных на самые разные конфигурации — от высокопроизводительных систем до портативных игровых ПК.

Так же заявлена поддержка технологий масштабирования и генерации кадров NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 и Intel XeSS. Также поддерживаются NVIDIA Reflex и NVIDIA DLAA для улучшения качества изображения. В состав игры также входит сюжетное дополнение "Остров Ики" и режим совместной игры "Легенды".

Режим совместной игры "Легенды" будет включать кросс-игру между игроками на консолях PS4, PS5 и ПК. "Легенды" будет функционировать и на ПК, но вы не будете автоматически подбираться к игрокам на разных платформах. Кросс-игра будет запущена в бета-версии, то есть вы сможете опробовать ее, пригласив своих друзей из PlayStation Network.

Одиночная игра Ghost of Tsushima Director's Cut, включая расширение "Остров Ики", будет доступна на Steam Deck и аналогичных портативных игровых ПК, поскольку разработчики провели большую работу по оптимизации производительности и обеспечению наилучших возможностей для игры на этих устройствах.

Вы можете заметить, что Steam помечает игру как "неподдерживаемую" для Steam Deck. Это связано с тем, что кооперативный многопользовательский режим Legends требует Windows для доступа к интегрированным функциям PlayStation Network.
8
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
DemoSqpeN

Выход состоится 16 мая в 18:00 по московскому времени не только в Steam но и на торрент идишн)))

11
PavelDragon

Жду предзагрузку на торренте :)

7
Пользователь ВКонтакте

Зелёный стим* // Александр Александров

0
Cyberpadla 3077

Я с тобой подожду, если ты не против))

2
Челодой моловек 94 Cyberpadla 3077

Пните, когда появится

3
PainlessIlom

Уже скачал

0
Пользователь ВКонтакте

Пираты вперёд!😏 // Дима Смекалкин

0
tuznihelo

Денувы не будет что ль?

0
Cyberpadla 3077

А в Horizon была? Вот и тут так же

2
TRADS80

И в God of war

0
warp 37

Буду ждать скидку.

0
Олежанчикчик

ждём выход в гидре?

-1
SULIK 712

А нам эта информация зачем?) Много тут таких в чьем регионе доступна эта игра? Вот когда на торрентах будет, тогда и пишите.

-2