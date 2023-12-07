Ghostrunner 2 получит бесплатный хардкорный режим

Ice Pack первое DLC для Ghostrunner 2, , стало доступно для покупки вместе с бесплатным режимом "Хардкор" для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Хардкорный режим, доступный бесплатно всем игрокам после прохождения основного сюжета, отличается реорганизованным дизайном уровней с различными местами расположения врагов, элементами платформера, испытаниями и многим другим.
Несмотря на то, что сложность игры возросла, Джеку доступны все улучшения и навыки с самого начала. Игроков, которые успешно пройдут испытания в новом сложном режиме, ждет эксклюзивный скин меча и рук. В Ice Pack входят три скина для меча и руки, а также скин мотоциклиста, и все они выполнены в ледяной тематике.
Кроме того, в феврале 2024 года игроки получат Dragon Pack, в июне 2024 года - Heat Pack, в сентябре режим Endless Motorbike Mode, а в октябре 2024 года - Anniversary Pack. Все эти дополнения входят в состав Season Pass, который можно приобрести отдельно.
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