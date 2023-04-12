GhostWire: Tokyo 25.03.2022
6.8 317 оценок

В новом ролике GhostWire: Tokyo разработчики подробнее рассказали об обновлении Spider's Thread

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monk70
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Сегодня Tango Gameworks выпустила новое обновление «Spiders Thread» для Ghostwire: Tokyo на всех платформах. Хотя Ghostwire: Tokyo уже была достойной игрой, дополнение Spider’s Thread, несомненно, оценят как новые, так и вернувшиеся игроки. У игроков появятся новые области для исследования, способности, враги, с которыми нужно сражаться, дополнительные миссии, которые нужно выполнить, и новые параметры фоторежима, чтобы лучше документировать все это. Они также смогут наслаждаться расширенными сюжетными роликами.

Вдобавок ко всему этому, Spider's Thread добавляет в игру новый режим rogue-lite, который заставляет игроков пробиваться вверх этаж за этажом. Для тех, кто хочет испытать механику Ghostwire: Tokyo, это, вероятно, станет изюминкой обновления.

Ghostwire: Tokyo уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Трейлеры Обновления
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
saa0891
Хотя Ghostwire: Tokyo уже была достойной игрой
У игроков появятся новые области для исследования, способности, враги, с которыми нужно сражаться, дополнительные миссии, которые нужно выполнить

Самое главное завести ещё больше вышек аля юбисофт,ну что бы новые области открывать.

5
kurskiy

Не сдаются, верят, что игра выстрелит :)

1
antonborisov198
Хотя Ghostwire: Tokyo уже была достойной

Достойная игра без интересных персонажей, которые по факту на начало игры УЖЕ мертвы. А те, что живы - представлены голосом в трубке телефонного автомата.

Финал же у игры вообще мерзотный. Единственный плюс - сеттинг японского фольклора в современном Токио.

0