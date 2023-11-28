Дорожная карта разработки Goat Simulator 3 раскрыла обновление транспортных средств, контент и DLC

Недавно Coffee Stain North выпустила обновление разработки, в котором рассказала о будущем Goat Simulator 3, в ходе которого креативный директор Сантьяго Ферерро сообщил, что команда работает над новым захватывающим обновлением.

Видео дает представление о некоторых функциях, которых фанаты могут ожидать в следующем году в обновлении контента, посвященном автомобилям. Coffee Stain North добавляет множество новых аттракционов, в том числе универсальную тележку, а также совершенно новую мини-игру.

Сантьяго также рассказал о закулисном ходе разработки скинов и снаряжения в рамках конкурса дизайнеров сообщества, обсудил предстоящие выпуски игры как в Steam, так и на мобильных устройствах, а также рассказал о первом официальном DLC для игры.

В настоящее время Goat Simulator 3 доступна для Xbox Series X|S, PS5 и ПК (Epic Games Store). Goat Simulator 3 выйдет на ПК (Steam) в начале 2024 года.