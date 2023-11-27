Симулятор племени хаотических гоблинов, Goblins of Elderstone, выпускает изменяющее игру обновление "Сценарии"

С момента запуска версии 1.0 в марте Outerdawn усердно работала над дальнейшим улучшением своего милого и хаотичного симулятора племени гоблинов Goblins of Elderstone, получая полезные отзывы от лояльного сообщества. Новое обновление «Сценарии» представляет собой функцию модификации игрового процесса, которая включает в себя четыре предустановленных режима игры со своими правилами и ограничениями, включая параметры настройки игры, механику и параметры. В дополнение к настройкам игры в сценариях также есть установленная цель или условие победы, к которому должен стремиться игрок.

Сценарии предоставят игрокам новый игровой опыт каждый раз, когда они начинают новую игру. Испытания, связанные с разными целями, окружением и ситуациями, гарантируют, что игра в другой игре будет отличаться — в лучшую или худшую сторону.

Во время первоначальной настройки игры у игроков теперь есть четыре варианта в меню: «Пантеон», «Сюжет», «Случайный» и «Сценарии». Новая опция «Сценарии» предлагает игрокам выбор между уникальными сценариями, каждый из которых имеет свой набор условий победы. Эта система также подойдет тем, кто предпочитает сразу погрузиться в игру, а не тратить время на настройку параметров вручную.

В каждом сценарии заранее выбраны все игровые условия, включая мировоззрение, путь, магию, врага и уникальные испытания. Информация о сценариях видна до их выбора, поэтому игроки знают, в какой тип хаоса они попадают. Сценарии также дают достижение после первоначального завершения. Как только все условия победы будут выполнены, игроки смогут продолжить игру.