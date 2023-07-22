Новый трейлер стратегии Gord представляет Змия, принца подземного мира ©

Познакомьтесь с устрашающим принцем подземного мира, Змием, в новом трейлере для Gord, показанном во время San Diego Comic Con 2023, и еще раз взгляните на тревожный мир грядущей однопользовательской приключенческой стратегии, игры на выживание, основанной на строительстве поселений.

Чтобы выжить в Gord, вы должны строить, но чтобы победить, вы должны победить тьму за воротами. В этом темном фэнтезийном мире вы должны выполнять квесты, управляя населением, чьи личные истории и благополучие решают судьбу вашего племени.

Gord будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и в Steam 17 августа 2023 года.