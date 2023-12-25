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об игре
Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
9.2 2 041 оценка

Авторы ремейка Gothic показали обновленный дизайн болотных акул

Gutsz
Новости

Студия Alkimia Interactive, ответственная за создание обновленной версии культовой игры Gothic, присоединяется к теплым поздравлениям от других разработчиков с Рождеством и другими зимними праздниками. Вместе с милыми пожеланиями авторы ремейка также подготовили небольшой подарок для всех фанатов ролевой игры. Разработчики впервые раскрыли новый дизайн одной из самых опасных тварей из оригинальной игры - болотной акулы.

Как будут выглядеть болотные акулы в ремейке Gothic, вы можете увидеть выше на специальной иллюстрации. На этот раз разработчики игры ограничились высоко детализированным рендером опасного монстра, но в будущем обещают показать его реальный внешний вид непосредственно из игры, который останется таким же грозным.

Для сравнения, вот как выглядел монстр в Gothic 2001 года:

Болотная акула была обязательным противником в оригинальной игре. Игрокам нужно было убить монстра и заполучить зуб, который был нужен для создания мощного оружия и был неотъемлемой частью задания "Поиск Улу-Мулу". В ремейке Gothic игроков снова будет ожидать квест по получению символа дружбы у орков.

Ремейк Gothic создается для ПК и консолей нового поколения. Выход игры ожидается во второй половине 2024 года.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Кей Овальд

Неплохо нарисовано.

6
Kayse_Nour

в расово верном переводе они называются болотожорами))

1
Уильям Аркетт

В Готику не играл, ремейк очень жду. Сейчас погуглил и что то не нашел их игр, то есть опыта мало, поэтому можно сделать игру очень интересную, а можно многое упростить и выйдет проходняк. Посмотрим...

0
Uilenspiegel

Болота в первом Ведьмаке один в один болота в готике.

-1
вупсич пупсич

Если не изменят управление, значит это не ремейк будет а параша и плевок соплями.

-7