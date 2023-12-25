Авторы ремейка Gothic показали обновленный дизайн болотных акул

Студия Alkimia Interactive, ответственная за создание обновленной версии культовой игры Gothic, присоединяется к теплым поздравлениям от других разработчиков с Рождеством и другими зимними праздниками. Вместе с милыми пожеланиями авторы ремейка также подготовили небольшой подарок для всех фанатов ролевой игры. Разработчики впервые раскрыли новый дизайн одной из самых опасных тварей из оригинальной игры - болотной акулы.

Как будут выглядеть болотные акулы в ремейке Gothic, вы можете увидеть выше на специальной иллюстрации. На этот раз разработчики игры ограничились высоко детализированным рендером опасного монстра, но в будущем обещают показать его реальный внешний вид непосредственно из игры, который останется таким же грозным.

Для сравнения, вот как выглядел монстр в Gothic 2001 года:

Болотная акула была обязательным противником в оригинальной игре. Игрокам нужно было убить монстра и заполучить зуб, который был нужен для создания мощного оружия и был неотъемлемой частью задания "Поиск Улу-Мулу". В ремейке Gothic игроков снова будет ожидать квест по получению символа дружбы у орков.

Ремейк Gothic создается для ПК и консолей нового поколения. Выход игры ожидается во второй половине 2024 года.