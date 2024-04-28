Фанаты раскритиковали коллекционное издание ремейка "Готики"

Компания THQ Nordic представила лимитированное издание ремейка «Готика» и открыла прием предзаказов. Игроки критикуют разработчиков из-за цены и состава коллекционки.

Цена набора составила 200 евро — в него входят саундтрек, настенная маска Спящего, блокнот с обложкой из натуральной кожи и браслет. В комментариях под трейлером издания уже более 1600 дизлайков и 800 лайков.

пользователь YouTube«Помните. Никаких предварительных заказов! Если вы уже сделали заказ, еще есть время его отозвать».

Обсуждение коллекционки также идет в официальном Discord-канале игры. Там авторов раскритиковали, напомнив про опрос, который компания проводила в 2023 году. Тогда разработчики интересовались, что бы игроки хотели получить в коллекционном издании. В итоге опрос ни на что не повлиял.

Игроки возмущены отсутствием артбука, который традиционно появляется в большинстве специальных изданий. Также поклонники серии отметили, что блокнот и браслет никак не связаны с миром игры — от обычных аксессуаров их отличают только логотипы. Пользователи хотят, чтобы сувениры выглядели как предметы из Горной долины, а еще лучше — карту самой Горной долины в хорошем качестве.

«Серьезно? Мы ничего не знаем о ремейке, а вы выпускаете трейлер коллекционного издания?»пользователь YouTube

«Кто помещает блокнот в коллекционное издание? Где артбук, где карта? Серьезно, блокнот?»пользователь YouTube

«За 200 евро музыка могла бы быть и получше»пользователь Discord

Единственный предмет из коллекционного издания, не вызвавший никаких претензий, это маска Спящего. Однако фанаты нашли аналогичный товар в сети — за 30 евро.

Выход ремейка Gothic ожидается в 2025 году. Внесут ли разработчики какие-то исправления в лимитированное издание — неизвестно.