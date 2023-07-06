Gothic Remake создается с нуля, несмотря на хорошие оценки демоверсии в Steam: "Игроки боялись, что останутся ни с чем" ©

Как известно, Gothic Remake разрабатывается с нуля. Об этом год назад рассказал Кай Розенкранц - создатель саундтрека к оригинальной трилогии от Piranha Bytes и первой Risen. После критики со стороны фанатов демоверсия, ставшая доступной в декабре 2019 года, отправилась в мусорную корзину, а студия Alkimia Interactive начала работу с нуля, сохранив гораздо больше общего с оригиналом.

Интересно, однако, что эта демоверсия получила не такие плохие отзывы, как можно было бы ожидать. В Steam чуть более 14 000 игроков оставили ей отзывы, причем положительные составили 72% из них. Немало и не так уж плохо, верно? Для сравнения, Elex 2, последнее творение Piranha, имеет 75% положительных отзывов.

С одной стороны, можно подумать, что создание ремейка такой культовой игры, как Gothic, не может быть связано с риском того, что он понравится "только" трем четвертям игроков. С другой стороны, правда может выглядеть несколько иначе. Каким образом? Возможно, многие поклонники серии оценили демоверсию положительно из-за страха, что проект будет свернут и Gothic Remake не будет разрабатываться. С другой стороны, желание, чтобы он был выпущен, было очень велико в сообществе.

Другими словами, игроки с сомнением относились к демоверсии, но все же воспринимали ее положительно в надежде, что это даст полной игре зеленый свет от THQ Nordic и улучшит что-то в процессе производства. По крайней мере, так считает комьюнити-менеджер студии Alkimia Interactive, пишущий на дискорд-сервере Gothic Community под псевдонимом T-Moor.

Я думаю, что людей, которые ее ненавидели, было больше. Положительные отзывы в Steam здесь ни о чем не говорят. Все хотели как можно скорее получить что-то, связанное с серией Gothic, и поэтому предпочитали не давать негативных комментариев. Они боялись, что из-за этого [ремейк] может быть отменен. Люди хотели получить хоть что-то.

Учитывая, что здесь мы имеем дело с личным мнением T-Moor, трудно сказать было ли все на самом деле так, как он предполагает. Тем не менее есть много оснований полагать, что так оно и было. Если мы пройдемся по рецензиям на эту демоверсию, то заметим, что авторы положительных рецензий действительно упоминали множество элементов, которые, по их мнению, нуждались в доработке (чаще всего критиковались боевая система и графический стиль).

Поэтому студия Alkimia Interactive начала работу с нуля. Результаты этого мы могли видеть в концептуальной графике - скелет мага, гарпия, молескин и т.д. Игроки немного жалуются на них, но в целом прием этих работ положительный.

Остается дождаться демонстрации игрового процесса. Многие надеются, что это произойдет 11 августа 2023 года во время THQ Nordic Digital Showcase. А если геймерам не понравится то, что они увидят? Что ж, по словам T-Moor, работа над Gothic Remake продвинулась настолько далеко, что проекту не грозит отмена - в крайнем случае, он претерпит некоторые изменения.