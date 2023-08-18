Продюсер порта Готики рассказал, почему игра не выйдет на других платформах

В начале этого месяца мы сообщали вам, что Gothic Classic, порт одной из самых популярных ролевых игр, появится на Switch. Можно было догадаться, почему создатели ограничились этой платформой, но теперь сомнений нет. Они были развеяны в интервью Рейнхардом Поллисом, директором Gothic Remake и исполнительным продюсером THQ Nordic.
Изначально мы предполагали, что, поскольку Gothic Remake не может выйти на Switch, было бы неплохо предоставить этим фанатам Nintendo классическую версию, которая до сих пор пользуется вниманием многих игроков по всему миру. Кроме того, архитектура Switch благоприятствует созданию аналогичного порта. В случае с PlayStation и Xbox все это пришлось бы переписывать на 64-битную версию, что является головокружительной задачей с таким старым кодом.
Как выясняется, решающую роль во всем этом играет архитектура Nintendo Switch — с одной стороны, она не справляется с ремейком Gothic, а с другой — благоприятствует конверсии столь старого творения.
Порт должен появиться 28 сентября 2023 года на Switch. В Gothic Classic должны быть исправления, которые появятся и в версии для ПК, но когда именно — мы пока не знаем.
Кому они чешут ? https://github.com/Try/OpenGothic
Жаль, а то я бы перепрошел её PS4