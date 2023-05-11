Gran Turismo 7 04.03.2022
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Обновление Gran Turismo 7 1.33 пересчитывает не правильно начисленные гонки

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monk70
Новости

Начиная с сегодняшнего дня, четверга, 11 мая, владельцы Gran Turismo 7 могут приступить к загрузке и установке обновления 1.33. С помощью патча разработчики Polyphony Digital исправили техническую проблему, связанную с TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2023.

В ходе первого тура конкурса, состоявшегося 30 апреля, фактически баллы участникам были выставлены неправильно. В патче 1.33 для Gran Turismo 7 эта проблема должна была быть решена. Эффекты обновления станут видны начиная с воскресенья, 14 мая. В этот день гонщики, пострадавшие от инцидента, смогут увидеть, как их рейтинг скорректирован после регистрации нового результата во время второго этапа TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2023.

Согласно информации, опубликованной Polyphony Digital, патч 1.33 не влияет ни на какие другие аспекты игры, которая недавно приветствовала обновление 1.32.

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