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Granblue Fantasy: Relink 01.02.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Аниме
7.3 84 оценки

Granblue Fantasy: Relink получила телевизионную рекламу с живыми актерами в Японии

butcher69
Новости

Cygames выпустила новый трейлер для грядущей Granblue Fantasy: Relink, на этот раз ориентированный на японский рынок. Трейлер, транслируемый по японскому телевидению, представляет собой рекламу предстоящей JRPG с живыми исполнителями. В ролике актер Такуми Китамура хватается за парящий в небе меч. Затем Китамура ведет большую группу компаньонов в мир Granblue Fantasy.

Демоверсия Granblue Fantasy: Relink вышла в начале этого месяца на PS4 и PS5. В демоверсии представлены начальные части основного сюжетного режима игры, обучающая часть и режим квеста, который включает в себя три боевых квеста в одиночной или многопользовательской игре.

Granblue Fantasy: Relink выйдет на PC, PS4 и PS5 1 февраля. Игра также получит поддержку после запуска в виде бесплатных обновлений. Например, в марте появится новый супербосс Люцилий, а в апреле — два новых играбельных персонажа.

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