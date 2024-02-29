Обновление Granblue Fantasy: Relink версии 1.1.0 выйдет 14 марта

Издатель Cygames и разработчик Cygames Osaka объявили, что обновление версии 1.1.0 для Granblue Fantasy: Relink выйдет 14 марта. Это обновление включит в себя сражение с боссом Люцилиусом , которое Cygames описывает как "чрезвычайно сложное". Геймплей включает в себя бои в реальном времени с командой из четырех персонажей. Ваша команда , состоящая из разнообразных Skyfarers, обладает уникальным оружием, навыками и стилями боя. Сотрудничество позволяет использовать тактические маневры, такие как атаки-связки и цепные комбо, для уничтожения врагов в эффектном стиле.
Более подробная информация о содержании обновления будет раскрыта во время специального прямого эфира, который состоится 9 марта.
Granblue Fantasy: Relink доступна для PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК в Steam .