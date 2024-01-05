Популярность Granblue Fantasy Versus: Rising заставила организатора турнира ввести ограничение на количество участников

Новый файтинг Granblue Fantasy Versus: Rising от Cygames и Arc System Works, похоже, привлекает большое внимание файтинг-сообщества.

В результате организаторы престижного турнира Frosty Faustings, который пройдет в конце января, вынуждены ввести жесткий лимит в 640 участников. По всей видимости, после выхода игры многие игроки неожиданно решили принять в ней участие, рискуя перегрузить ресурсы организаторов и пространство, отведенное под игру.

В объявлении, опубликованном на сайте X (бывший Twitter), объясняется, что несоблюдение лимита, скорее всего, приведет к снижению качества турнира.

Организаторы также просят тех, кто зарегистрировался и не намерен серьезно участвовать, связаться с ними, чтобы им вернули турнирный взнос, освободив место для более серьезных участников.

Открыт лист ожидания, чтобы попытаться втиснуть в него как можно больше участников.

Основатель и директор турнира ElvenShadow также объяснил ситуацию более подробно, рассказав о цифрах и принятии решений.

В прошлом году в GBVS участвовало 166 игроков. После того как мы открыли регистрацию 10/11, нам пришлось поднимать лимит целых 3 раза. С тех пор, особенно во время праздников, регистрация резко возросла. 12 дней назад у нас было всего 360 зарегистрированных игроков, а сейчас мы чуть-чуть не дотягиваем до лимита в 640. Это были не просто новые игроки, а очень большое количество существующих участников добавили его к своей регистрации. Это произошло так быстро и так поздно в процессе планирования, что мы остались без возможности дальнейшего расширения лимита без ущерба для качества мероприятия. Учитывая, что в этом году Strive, SF6 и UNI2 также являются крупными играми, мы просто исчерпали все ресурсы. На данный момент у нас запланировано 32 пула. Чтобы повысить лимит, нам придется перейти на 64 пула. У нас просто нет места для установки большего количества декораций в бальных залах и времени в нашем легком двухдневном расписании. Одна из главных жалоб прошлого года - жара и перегруженность Большого бального зала. Мы спланировали все мероприятие так, чтобы устранить эти проблемы в этот раз (и мы считаем, что нам это удалось). Мы не хотим, чтобы все страдали от этого. Я не хочу лишать кого-то шансов на участие в Arc World Tour, но мы решили, что так будет правильнее. На протяжении многих лет я всегда строил наши расчетные лимиты на основе реальных данных с прошлых турниров без проблем, но этот раз оказался гораздо более сложным. Я с радостью верну деньги всем, кто захочет отказаться от игры, и организую лист ожидания для тех, кто не сможет принять участие. Мне жаль, что я подвел тех из вас, кто ждал дольше, чем планировал свою поездку, и не знал об этом. Я буду информировать вас о новой информации. Нам не грозит скорое достижение лимита на другие основные игры, но я сообщу вам заранее, если такая ситуация возникнет. Я приношу свои глубокие извинения и надеюсь, что вы все еще сможете насладиться этим событием. Этот опыт послужит уроком для лучшего планирования будущих событий.

Стоит отметить, что, как уже говорилось выше, турнир Frosty Faustings по Granblue Fantasy Versus: Rising также дает доступ к турниру Arc World Tour, организованному самой Arc System Works.

Оригинальная Granblue Fantasy Versus вышла в начале 2020 года.

Из-за того, что релиз пришелся на разгар пандемии COVID-19, киберспортивные амбиции Cygames потерпели полный крах, что резко снизило общий успех игры. Конечно, приятно видеть, что Rising дает игре еще один шанс на успех, который, похоже, сейчас отлично работает.

Granblue Fantasy Versus: Rising уже доступна для PS5, PS4 и PC.