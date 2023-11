Многострадальный ремастер Grand Theft Auto: The Trilogy скоро получит новый патч вместе с мобильной версией

Сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition вышел на ПК и консолях еще в 2021 году и поразила многих геймеров отвратительным техническим состоянием. В последствии сборник получил несколько обновлений, однако они не решали глобальных проблем. Обновлённые версии Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas по-прежнему страдают от критических багов, но еще есть шанс на исправление. Проверенный инсайдер сообщает о скором выходе масштабного обновления для Grand Theft Auto: The Trilogy, а также анонс с датой выхода сборника для мобильных устройств.

Свежей информацией поделился пользователь под ником Budzcario, который специализируется на утечках в серии GTA. Он одним из первых сообщал о появлении подписки GTA+ и некоторых обновления для GTA Online, поэтому его заявлениям можно верить.

Согласно данным инсайдера, Take-Two официально анонсирует даты выхода мобильной версии Grand Theft Auto: The Trilogy до 8 ноября, когда у компании состоится важная телеконференция с инвесторами. К этому событию руководство Take-Two хочет выйти в самой лучшей форме, поэтому могут состояться другие важные объявления по всей франшизе GTA, однако анонса новой части ждать не стоит.

Вместе с мобильной версии, будет также объявлено о выходе масштабного патча, сообщает Budzcario. Содержимое обновления остается неизвестно, но как ожидается оно затронет все платформы и будет призвано улучшить работоспособности игры.