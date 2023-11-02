Многострадальный ремастер Grand Theft Auto: The Trilogy скоро получит новый патч вместе с мобильной версией

Сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition вышел на ПК и консолях еще в 2021 году и поразила многих геймеров отвратительным техническим состоянием. В последствии сборник получил несколько обновлений, однако они не решали глобальных проблем. Обновлённые версии Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas по-прежнему страдают от критических багов, но еще есть шанс на исправление. Проверенный инсайдер сообщает о скором выходе масштабного обновления для Grand Theft Auto: The Trilogy, а также анонс с датой выхода сборника для мобильных устройств.
Свежей информацией поделился пользователь под ником Budzcario, который специализируется на утечках в серии GTA. Он одним из первых сообщал о появлении подписки GTA+ и некоторых обновления для GTA Online, поэтому его заявлениям можно верить.
Согласно данным инсайдера, Take-Two официально анонсирует даты выхода мобильной версии Grand Theft Auto: The Trilogy до 8 ноября, когда у компании состоится важная телеконференция с инвесторами. К этому событию руководство Take-Two хочет выйти в самой лучшей форме, поэтому могут состояться другие важные объявления по всей франшизе GTA, однако анонса новой части ждать не стоит.
Вместе с мобильной версии, будет также объявлено о выходе масштабного патча, сообщает Budzcario. Содержимое обновления остается неизвестно, но как ожидается оно затронет все платформы и будет призвано улучшить работоспособности игры.
Честно говоря если это будет прям обнова обнов я буду рад больше чем анонсу gta 6.
GTA 6 никуда не денется, а вот бросать легенды в таком состоянии это печаль беда.
Ну кстати и в стим дб народ заметил движ на той недели
Угу, игра обновится графически до уровня ГТА5 ))
то что они выпустили эти "ремастеры" уже надругательство на классикой. Потому что такого обсёра, от такой студии, вообще, не ждешь.
Да ей и не нужна такая графика. Просто сделать её приятной глазу уже будет достаточно
Приятная глазу графика из 2005 года уже никак не может быть ))
Ну за визуал там отвечает UE4 так что можно что ни будь придумать
GTA4 - атсаси. Держите старые игры на мобилах по второму кругу
Основной команде рокстар нужно самим взяться за эти ремастеры и все поправить. Никто за них их же игры по нормальному не сделает.
Нет там уже давно "основной команды".
Там уже и самих Рокстаров нет (Кокстар)
играм нужен ремейк на движке гта5 а не то что высрали
Поэтому лучше в классику поиграть или ждать 6 часть.
Хотя бы на движке ГТА5 ))
Косяков там хватает особенно с коллизиями и текстурами с физикой нужен глобальный патч на все эти проблемы. Теперь что выходили исправили процентов 50 проблем остальные 50 нет
Они с исправлением старых проблем наплодили много новых
Вот обзор недельной давности. И таких обзоров на ютубе сотни. А ведь прошло 2 года с релиза. Игры всё ещё в грустном состоянии и нет ничего лучше оригиналов + silent patch или старых телефонных переизданий (на оригинальном движке).
Более-менее можно было бы решить эту ситуацию добавив коллизию тел, физику трупов (это есть в самом Unreal на базисном уровне). И это уже не говоря про ужасный legacy-шутинг в консольной версии. Я сам играл на xbox. Но это даже не ремастеры, а какие-то форки-полупорты на UE, так что такого можно не ожидать.
В ру сегменте ГТА наверное самый дотошный это Александр Поляк.
Там походу надо по новой портировать чтобы от большинства косяков избавиться.
Действительно, зачем патч и оптимизация для более мощного железа, если они и так тянут старые игры, если и так сойдёт, а вот на мобилках могут быть проблемы.
Одного прохождения хватило. Лучше в оригинальные версии поиграю
Сомневаюсь что они всё игру переделали.
Ну исправить баги и если полностью перелопатить скины будет уже куда лучше)
Эту трилогию ничего не спасет только лиж чудо.
Лежит ещё запечатанный диск для PS4 с сентября 2022 и ждёт улучшающих игру патчей)
Возможно наконец-то скоро можно будет поиграть.
Хех. Я сан отложил, она самая убогая и поломанная, тройка кстати ещё пойдёт на фоне остальных, в ней и Клод норм выглядит на фоне остальных. но лучше конечно подождать ещё, может и случится чудо
Лучше бы для Switch делали в первую очередь, играть в такие проекты на огромном ТВ при наличии огромного кол-ва современных игр смысла мало.
Щас смартфоны на Андроиде гораздо мощнее отсталого Свища, развела Нинка вас как лошар на деньги
Где ж ты найдёшь смартфон с мощностью свича по его цене? Да и решают по итогу порты со старших консолей, а таковых пока нет на мобилках
А ты хоть характеристики Свища смотрел, какая там мощность? Отсталый проц 8 ядр но 1 ггц и 4 гб озу, который только и может вытянуть разрешение 720р. Щас за 15 тыс можно гораздо мощнее смартфон со Snapdragon на 2.5- 3 ггц на Андроиде взять хотя бы б/у. Просто на Андроиде игры пиратят а на свище защита стоит поэтому наглеют цены заламывают на игоры. Игры появляются но мало: wreckfest, my time at portia, descenders, craft the world
Б/у дepьмо сюда не примешивай. Остальное – враньё. Идём дальше. Во что ты там играть будешь? Пачку портов стареньких игр от рокстар только могу припомнить. Классные, булли с кайфом прошёл на телефоне, пока в больничке лежал, однако этого маловато.
Игры появляются но мало: wreckfest, my time at portia, descenders, craft the world, остальной список хороших игр, портированных с ПК за отдельный донат могут перечислить))
GTA 4 топ
ох уж эти проверенные источники...
как там трейлер ГыТыА6? ))
Сильно лучше этот ремастер уже не сделают.
увы оригиналы с торента требуют поставь нам directx 8 . RIP VIce city and San Andreas .
джва года ждал когда вайс сыти нормальный выйдет опять. заскамили всех терь чет там пытаются склеить , видно публику готовят что и шестая часть будет как гoвноремастер
Как длс к ГТА5 ))
Ну сушай её жопка того стоит, ток поэтому "жду".
А я мода на более белую тянку подожду :
Если всё поправят, то можно будет на скидках купить, а так ни копейки им.
Пару недель назад купил и прошёл на Steam Deck. Ремастеры просто замечательные.
Троллинг какой-та у тебя слабый
А что? Графику заметно улучшили, добавили ачивменты в Steam - то, что надо. Оптимизация хромает, но некритично.
Конечно, схалтурили ещё с чекпоинтами в III и VC.
Скоро ты в тормозные новинки типа нового Арка и тд на своём ховно деке не поиграешь, развел габен вас как лошар
У меня сейчас денег хватает даже на RTX 4080 (через месяца два - и на RTX 4090), проблема в чём?
Отложи эти денги на ховно дек 2, габен скоро его высрет)), ему жиробасу твои денги нужнее