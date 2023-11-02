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Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition 11.11.2021
4.1 884 оценки

Многострадальный ремастер Grand Theft Auto: The Trilogy скоро получит новый патч вместе с мобильной версией

Gutsz

Сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition вышел на ПК и консолях еще в 2021 году и поразила многих геймеров отвратительным техническим состоянием. В последствии сборник получил несколько обновлений, однако они не решали глобальных проблем. Обновлённые версии Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas по-прежнему страдают от критических багов, но еще есть шанс на исправление. Проверенный инсайдер сообщает о скором выходе масштабного обновления для Grand Theft Auto: The Trilogy, а также анонс с датой выхода сборника для мобильных устройств.

Свежей информацией поделился пользователь под ником Budzcario, который специализируется на утечках в серии GTA. Он одним из первых сообщал о появлении подписки GTA+ и некоторых обновления для GTA Online, поэтому его заявлениям можно верить.

Согласно данным инсайдера, Take-Two официально анонсирует даты выхода мобильной версии Grand Theft Auto: The Trilogy до 8 ноября, когда у компании состоится важная телеконференция с инвесторами. К этому событию руководство Take-Two хочет выйти в самой лучшей форме, поэтому могут состояться другие важные объявления по всей франшизе GTA, однако анонса новой части ждать не стоит.

Вместе с мобильной версии, будет также объявлено о выходе масштабного патча, сообщает Budzcario. Содержимое обновления остается неизвестно, но как ожидается оно затронет все платформы и будет призвано улучшить работоспособности игры.

59
52
Комментарии: 52
Ваш комментарий
DenisVTR

Честно говоря если это будет прям обнова обнов я буду рад больше чем анонсу gta 6.
GTA 6 никуда не денется, а вот бросать легенды в таком состоянии это печаль беда.
Ну кстати и в стим дб народ заметил движ на той недели

35
kolinmah

Угу, игра обновится графически до уровня ГТА5 ))

1
Stylusss

то что они выпустили эти "ремастеры" уже надругательство на классикой. Потому что такого обсёра, от такой студии, вообще, не ждешь.

1
DenisVTR kolinmah

Да ей и не нужна такая графика. Просто сделать её приятной глазу уже будет достаточно

0
kolinmah DenisVTR

Приятная глазу графика из 2005 года уже никак не может быть ))

1
DenisVTR kolinmah

Ну за визуал там отвечает UE4 так что можно что ни будь придумать

0
Папел

GTA4 - атсаси. Держите старые игры на мобилах по второму кругу

11
Wyzar

Основной команде рокстар нужно самим взяться за эти ремастеры и все поправить. Никто за них их же игры по нормальному не сделает.

11
TAPAKAH222

Нет там уже давно "основной команды".

19
Agent Qracle TAPAKAH222

Там уже и самих Рокстаров нет (Кокстар)

2
rei_nyasha

играм нужен ремейк на движке гта5 а не то что высрали

7
Snake2105

Поэтому лучше в классику поиграть или ждать 6 часть.

3
kolinmah

Хотя бы на движке ГТА5 ))

1
Punisher1

Косяков там хватает особенно с коллизиями и текстурами с физикой нужен глобальный патч на все эти проблемы. Теперь что выходили исправили процентов 50 проблем остальные 50 нет

3
Danny Lamb

Они с исправлением старых проблем наплодили много новых

Вот обзор недельной давности. И таких обзоров на ютубе сотни. А ведь прошло 2 года с релиза. Игры всё ещё в грустном состоянии и нет ничего лучше оригиналов + silent patch или старых телефонных переизданий (на оригинальном движке).

Более-менее можно было бы решить эту ситуацию добавив коллизию тел, физику трупов (это есть в самом Unreal на базисном уровне). И это уже не говоря про ужасный legacy-шутинг в консольной версии. Я сам играл на xbox. Но это даже не ремастеры, а какие-то форки-полупорты на UE, так что такого можно не ожидать.

0
РикоЧико

В ру сегменте ГТА наверное самый дотошный это Александр Поляк.

0
Grandshot

Там походу надо по новой портировать чтобы от большинства косяков избавиться.

0
TAPAKAH222

Действительно, зачем патч и оптимизация для более мощного железа, если они и так тянут старые игры, если и так сойдёт, а вот на мобилках могут быть проблемы.

1
BDmitriy

Одного прохождения хватило. Лучше в оригинальные версии поиграю

1
kotasha

Сомневаюсь что они всё игру переделали.

1
DenisVTR

Ну исправить баги и если полностью перелопатить скины будет уже куда лучше)

0
U1traMagnum

Эту трилогию ничего не спасет только лиж чудо.

1
Frost_47

Лежит ещё запечатанный диск для PS4 с сентября 2022 и ждёт улучшающих игру патчей)

Возможно наконец-то скоро можно будет поиграть.

0
DenisVTR

Хех. Я сан отложил, она самая убогая и поломанная, тройка кстати ещё пойдёт на фоне остальных, в ней и Клод норм выглядит на фоне остальных. но лучше конечно подождать ещё, может и случится чудо

0
Kenn1y

Лучше бы для Switch делали в первую очередь, играть в такие проекты на огромном ТВ при наличии огромного кол-ва современных игр смысла мало.

0
Maksikrus

Щас смартфоны на Андроиде гораздо мощнее отсталого Свища, развела Нинка вас как лошар на деньги

0
vanтт Maksikrus

Где ж ты найдёшь смартфон с мощностью свича по его цене? Да и решают по итогу порты со старших консолей, а таковых пока нет на мобилках

0
Maksikrus vanтт

А ты хоть характеристики Свища смотрел, какая там мощность? Отсталый проц 8 ядр но 1 ггц и 4 гб озу, который только и может вытянуть разрешение 720р. Щас за 15 тыс можно гораздо мощнее смартфон со Snapdragon на 2.5- 3 ггц на Андроиде взять хотя бы б/у. Просто на Андроиде игры пиратят а на свище защита стоит поэтому наглеют цены заламывают на игоры. Игры появляются но мало: wreckfest, my time at portia, descenders, craft the world

1
vanтт Maksikrus

Б/у дepьмо сюда не примешивай. Остальное – враньё. Идём дальше. Во что ты там играть будешь? Пачку портов стареньких игр от рокстар только могу припомнить. Классные, булли с кайфом прошёл на телефоне, пока в больничке лежал, однако этого маловато.

0
Maksikrus vanтт

Игры появляются но мало: wreckfest, my time at portia, descenders, craft the world, остальной список хороших игр, портированных с ПК за отдельный донат могут перечислить))

0
Rus_Rasmus

GTA 4 топ

0
gliga142
0
bma2004

ох уж эти проверенные источники...

как там трейлер ГыТыА6? ))

0
Grandshot

Сильно лучше этот ремастер уже не сделают.

0
Безумная Макс

увы оригиналы с торента требуют поставь нам directx 8 . RIP VIce city and San Andreas .

0
Wolfenstein

джва года ждал когда вайс сыти нормальный выйдет опять. заскамили всех терь чет там пытаются склеить , видно публику готовят что и шестая часть будет как гoвноремастер

-2
kolinmah

Как длс к ГТА5 ))

0
Вонави Иванов kolinmah

Ну сушай её жопка того стоит, ток поэтому "жду".

1
Gangsta_Dan Вонави Иванов

А я мода на более белую тянку подожду :

0
bysaturn

Если всё поправят, то можно будет на скидках купить, а так ни копейки им.

-2
warp 37

Пару недель назад купил и прошёл на Steam Deck. Ремастеры просто замечательные.

-9
NegativePolygon

Троллинг какой-та у тебя слабый

7
warp 37 NegativePolygon

А что? Графику заметно улучшили, добавили ачивменты в Steam - то, что надо. Оптимизация хромает, но некритично.

Конечно, схалтурили ещё с чекпоинтами в III и VC.

-5
Maksikrus

Скоро ты в тормозные новинки типа нового Арка и тд на своём ховно деке не поиграешь, развел габен вас как лошар

3
warp 37 Maksikrus

У меня сейчас денег хватает даже на RTX 4080 (через месяца два - и на RTX 4090), проблема в чём?

-5
Maksikrus warp 37

Отложи эти денги на ховно дек 2, габен скоро его высрет)), ему жиробасу твои денги нужнее

1