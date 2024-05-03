Скидка на Mass Effect Legendary Edition в Steam настолько хороша, что даже ее продюсер решил, что это ошибка

Скидка на Mass Effect Legendary Edition в Steam настолько хороша, что одному из продюсеров пришлось спросить BioWare, не является ли это ошибкой.

В настоящее время EA проводит на Steam распродажу своих игр, включая такие серии, как Battlefield, Titanfall, Need For Speed и Mass Effect, которые предлагаются с огромными скидками. Вы можете приобрести всю коллекцию Mass Effect Legendary Edition со скидкой в 90% на первые три игры серии ролевых игр BioWare.

Скидка настолько велика, что Майкл Гэмбл, работавший над оригинальной трилогией Mass Effect в качестве продюсера в BioWare, решил, что это какая-то ошибка. В твите, опубликованном ниже, Гэмбл рассказывает, что ему пришлось спросить у "специалистов по ценообразованию" BioWare, действительно ли скидка в Steam верна или это "какая-то ошибка", но, к счастью, продюсер добавляет, что "она реальна".

Мне пришлось спросить наших специалистов по ценообразованию, законно ли это или это какая-то ошибка. Это реально. Если вы раздумывали над этой франшизой, просто сделайте это сейчас. И тогда я смогу сделать следующую игру для вас тоже.

Если вы не знакомы с ролью Гэмбла, продюсер сначала работал над Mass Effect 2 в качестве менеджера проекта, а затем перешел к более непосредственной работе над Mass Effect 3. Он также курировал многочисленные DLC-расширения для обеих игр.

Затем Гэмбл работал продюсером над Mass Effect Andromeda, а сейчас возглавляет производство разрабатываемой BioWare Mass Effect 5. В настоящее время над ней работают четыре ветерана серии BioWare, включая Гэмбла, что может означать только хорошее для следующей части франшизы Mass Effect.