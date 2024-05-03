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Mass Effect Legendary Edition 06.11.2012
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9 2 502 оценки

Скидка на Mass Effect Legendary Edition в Steam настолько хороша, что даже ее продюсер решил, что это ошибка

butcher69
Новости

Скидка на Mass Effect Legendary Edition в Steam настолько хороша, что одному из продюсеров пришлось спросить BioWare, не является ли это ошибкой.

В настоящее время EA проводит на Steam распродажу своих игр, включая такие серии, как Battlefield, Titanfall, Need For Speed и Mass Effect, которые предлагаются с огромными скидками. Вы можете приобрести всю коллекцию Mass Effect Legendary Edition со скидкой в 90% на первые три игры серии ролевых игр BioWare.

Скидка настолько велика, что Майкл Гэмбл, работавший над оригинальной трилогией Mass Effect в качестве продюсера в BioWare, решил, что это какая-то ошибка. В твите, опубликованном ниже, Гэмбл рассказывает, что ему пришлось спросить у "специалистов по ценообразованию" BioWare, действительно ли скидка в Steam верна или это "какая-то ошибка", но, к счастью, продюсер добавляет, что "она реальна".

Мне пришлось спросить наших специалистов по ценообразованию, законно ли это или это какая-то ошибка. Это реально. Если вы раздумывали над этой франшизой, просто сделайте это сейчас. И тогда я смогу сделать следующую игру для вас тоже.

Если вы не знакомы с ролью Гэмбла, продюсер сначала работал над Mass Effect 2 в качестве менеджера проекта, а затем перешел к более непосредственной работе над Mass Effect 3. Он также курировал многочисленные DLC-расширения для обеих игр.

Затем Гэмбл работал продюсером над Mass Effect Andromeda, а сейчас возглавляет производство разрабатываемой BioWare Mass Effect 5. В настоящее время над ней работают четыре ветерана серии BioWare, включая Гэмбла, что может означать только хорошее для следующей части франшизы Mass Effect.

10
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Oscilograf

Это он ссылку на торрент не видел, там вообще скидка 100%

28
-zotik-

🤣🤣

1
simiola

такие игры нужно покупать .тем более копейки стоят!

4
Demon-Lord

Не сильно ли жирно при скидке в 90 процентов с торрента качать?

-1
Oscilograf Demon-Lord

Не, в самый раз, при скидке 90% десять процентов таки приходится оплачивать. А на торренте этот баг пофиксили.

2
Oscilograf simiola

Так я покупал. У меня есть оригинальная трилогия. А вот то, что хотят тоже самое продать с минимальными косметическими изменениями я не одобряю.

1
Allexandrr

Не правильно новость преподносите, нам Россиянам не хотят официально продавать, таки зачем нам инфа о скидке ? Про торрент люди правильно пишут )

9
Punisher1

А регион ты спустя 2 года не смог сменить к примеру на Казахстан?

-7
Oscilograf Punisher1

А зачем? Я в России живу. Если они не хотят продавать именно русским - значит не получат ни копейки, скачаем с торрента, а они пусть дальше бабло теряют.

1
saa0891
всю коллекцию Mass Effect Legendary Edition со скидкой в 90% на первые три игры серии ролевых игр BioWare.

Ну я забрал со скидкой 100% хотя если бы эти дебилы не отказались от моих денег я бы легендарку масыча точно купил, не смотря на косяки с освещением прошёл с огромным удовольствием.

6
bysaturn

Выпустили пару патчей и забили. Наследие называется.

Фанаты как обычно чинят.

4
AceTheKing

Гэмбл слоупок) Скидка в 90% уже была на зимней распродаже:

https://steamdb.info/app/1328670/

Плюс два раза было 84% и один раз 85%.

Если абстрагироваться от качества многих игр EA и репутации издателя, то в целом ЕА чуть ли не единственная из крупных издателей, кто по-прежнему делает скидки 85-95%.

3
Punisher1

Да была на прошлой распродаже забирал. Если следить за скидками еа у них с каждой распродажей они повышаютая на 5 10 15 процентов и потом повторяются несколько раз что даëт возможность купить многие игры за гроши. Плюс новинки через год попадают в подписку как к примеру недавний Джедай Выживший. Контора конечно все знаю кого но в плане скидок полный порядок. Нфс последний тоже отдавали за 90 проц .

0
UndeniableDzvinka

Амазон её бесплатно раздавал более двух лет назад.

3
Eios

После русофобской политики EA, я все их игры со 100% скидкой беру с торрентов xD Все жду, когда в Dead Space денуву уберут, не покупаю ее чисто из принципа.. Не взломают - да и хрен с ним тогда ))На прикол с демкой не попал, т.к старый ноут был сломан в тот период времени (

3
Без негатива
Мне пришлось спросить наших специалистов по ценообразованию, законно ли это или это какая-то ошибка. Это реально.

Да, вы реально начали продавать абсолютно ленивые и криво сделанные ремастеры за бешеные деньги, это вам не приснилось. Даже первая часть, которая уже сильно устарела не заслужила видимо ремейка и вы просто накатили на нее модов)))

1
ratte88

Я бы купил, но ЕА помогает мне экономить мои копейки, поэтому...

1
1LoneWolf1

Пиар ради пиара или новость опоздала на пол года? На зимней распродаже с такой же скидкой покупал.

0
РикоЧико

Уморительно что на классику ЕА скидки всего 50-60%)))

0
Гемор

Поражает, что на казалось бы на такую престижную работу берут каких-то тупорылых и недалёких людей

0
Ивасик

Это страничка одного магазина, где я сам покупал Легендари. Скрин сделан 5 минут назад.

Кликабельно.

0
ОТСТУПНИК Style

нужен ориджин, так что нет.

0
TuzikZloy

ммм какая скидка... на торренте возьму кагда надо будет

0
warp 37

Купил и прошёл прошлой осенью. Очень доволен, что наконец руки дошли.

В своё время с торрента трилогию воровал, потому что не было в Steam.

-1
dexxxx123

Наиуныйлишняя серия... для жертв так называемой "научной" фантастики...

-14
Oscilograf

Серия то как раз хорошая. Правда там петушиная повестка портит процесс.

-1