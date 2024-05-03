Скидка на Mass Effect Legendary Edition в Steam настолько хороша, что даже ее продюсер решил, что это ошибка

Скидка на Mass Effect Legendary Edition в Steam настолько хороша, что одному из продюсеров пришлось спросить BioWare, не является ли это ошибкой.
В настоящее время EA проводит на Steam распродажу своих игр, включая такие серии, как Battlefield, Titanfall, Need For Speed и Mass Effect, которые предлагаются с огромными скидками. Вы можете приобрести всю коллекцию Mass Effect Legendary Edition со скидкой в 90% на первые три игры серии ролевых игр BioWare.
Скидка настолько велика, что Майкл Гэмбл, работавший над оригинальной трилогией Mass Effect в качестве продюсера в BioWare, решил, что это какая-то ошибка. В твите, опубликованном ниже, Гэмбл рассказывает, что ему пришлось спросить у "специалистов по ценообразованию" BioWare, действительно ли скидка в Steam верна или это "какая-то ошибка", но, к счастью, продюсер добавляет, что "она реальна".
Мне пришлось спросить наших специалистов по ценообразованию, законно ли это или это какая-то ошибка. Это реально. Если вы раздумывали над этой франшизой, просто сделайте это сейчас. И тогда я смогу сделать следующую игру для вас тоже.
Если вы не знакомы с ролью Гэмбла, продюсер сначала работал над Mass Effect 2 в качестве менеджера проекта, а затем перешел к более непосредственной работе над Mass Effect 3. Он также курировал многочисленные DLC-расширения для обеих игр.
Затем Гэмбл работал продюсером над Mass Effect Andromeda, а сейчас возглавляет производство разрабатываемой BioWare Mass Effect 5. В настоящее время над ней работают четыре ветерана серии BioWare, включая Гэмбла, что может означать только хорошее для следующей части франшизы Mass Effect.
Это он ссылку на торрент не видел, там вообще скидка 100%
🤣🤣
такие игры нужно покупать .тем более копейки стоят!
Не сильно ли жирно при скидке в 90 процентов с торрента качать?
Не, в самый раз, при скидке 90% десять процентов таки приходится оплачивать. А на торренте этот баг пофиксили.
Так я покупал. У меня есть оригинальная трилогия. А вот то, что хотят тоже самое продать с минимальными косметическими изменениями я не одобряю.
Не правильно новость преподносите, нам Россиянам не хотят официально продавать, таки зачем нам инфа о скидке ? Про торрент люди правильно пишут )
А регион ты спустя 2 года не смог сменить к примеру на Казахстан?
А зачем? Я в России живу. Если они не хотят продавать именно русским - значит не получат ни копейки, скачаем с торрента, а они пусть дальше бабло теряют.
Ну я забрал со скидкой 100% хотя если бы эти дебилы не отказались от моих денег я бы легендарку масыча точно купил, не смотря на косяки с освещением прошёл с огромным удовольствием.
Выпустили пару патчей и забили. Наследие называется.
Фанаты как обычно чинят.
Гэмбл слоупок) Скидка в 90% уже была на зимней распродаже:
https://steamdb.info/app/1328670/
Плюс два раза было 84% и один раз 85%.
Если абстрагироваться от качества многих игр EA и репутации издателя, то в целом ЕА чуть ли не единственная из крупных издателей, кто по-прежнему делает скидки 85-95%.
Да была на прошлой распродаже забирал. Если следить за скидками еа у них с каждой распродажей они повышаютая на 5 10 15 процентов и потом повторяются несколько раз что даëт возможность купить многие игры за гроши. Плюс новинки через год попадают в подписку как к примеру недавний Джедай Выживший. Контора конечно все знаю кого но в плане скидок полный порядок. Нфс последний тоже отдавали за 90 проц .
Амазон её бесплатно раздавал более двух лет назад.
После русофобской политики EA, я все их игры со 100% скидкой беру с торрентов xD Все жду, когда в Dead Space денуву уберут, не покупаю ее чисто из принципа.. Не взломают - да и хрен с ним тогда ))На прикол с демкой не попал, т.к старый ноут был сломан в тот период времени (
Да, вы реально начали продавать абсолютно ленивые и криво сделанные ремастеры за бешеные деньги, это вам не приснилось. Даже первая часть, которая уже сильно устарела не заслужила видимо ремейка и вы просто накатили на нее модов)))
Я бы купил, но ЕА помогает мне экономить мои копейки, поэтому...
Пиар ради пиара или новость опоздала на пол года? На зимней распродаже с такой же скидкой покупал.
Уморительно что на классику ЕА скидки всего 50-60%)))
Поражает, что на казалось бы на такую престижную работу берут каких-то тупорылых и недалёких людей
Это страничка одного магазина, где я сам покупал Легендари. Скрин сделан 5 минут назад.
Кликабельно.
нужен ориджин, так что нет.
ммм какая скидка... на торренте возьму кагда надо будет
Купил и прошёл прошлой осенью. Очень доволен, что наконец руки дошли.
В своё время с торрента трилогию воровал, потому что не было в Steam.
Наиуныйлишняя серия... для жертв так называемой "научной" фантастики...
Серия то как раз хорошая. Правда там петушиная повестка портит процесс.