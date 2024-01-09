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Gravity Rush 08.02.2012
Экшен, Адвенчура
7.4 81 оценка

Sony поделилась кратким взглядом на предстоящую экранизацию Gravity Rush

butcher69
Новости

Кадры, которые вы можете посмотреть ниже, были показаны во время пресс-конференции Sony на выставке CES 2024, и мы видим, как персонаж прыгает со здания. Затем начинается показ сеанса захвата движения для фильма и кадров из самого фильма. В последнем кадре герой летит в город, который разрушает какой-то гигантский крылатый демон. Этот короткий отрывок можно увидеть на 2:15

Кадры появились в видеоролике, где сотрудники Sony рассказывают о Torchlight, новейшем центре визуализации Sony Pictures Entertainment, который поможет воплотить в жизнь ее будущие проекты. Gravity Rush не обсуждалась и даже не упоминалась, кроме текста и кадров на экране.

Еще в 2022 году сообщалось, что PlayStation Productions и Scott Free Productions работают над фильмом Gravity Rush, а режиссером назначена Анна Мастро.

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Gravity Rush
08.02.2012
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