Авторы Gray Zone Warfare тестируют самые востребованные функции

MADFINGER Games продолжает развивать тактический шутер Gray Zone Warfare. С момента релиза в апреле игра собрала более 1,5 миллиона продаж, а разработчики активно прислушиваются к пожеланиям сообщества.

Недавно команда MADFINGER анонсировала ряд улучшений, которые сначала появятся на тестовом сервере, а затем, при успешном тестировании, войдут в основную версию игры.

Список нововведений: