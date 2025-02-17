Авторы Gray Zone Warfare тестируют самые востребованные функции

MADFINGER Games продолжает развивать тактический шутер Gray Zone Warfare. С момента релиза в апреле игра собрала более 1,5 миллиона продаж, а разработчики активно прислушиваются к пожеланиям сообщества.
Недавно команда MADFINGER анонсировала ряд улучшений, которые сначала появятся на тестовом сервере, а затем, при успешном тестировании, войдут в основную версию игры.
Список нововведений:
- Ремонт снаряжения – теперь игроки смогут чинить экипировку, но с понижением её качества после каждого ремонта.
- Упрощённый прогресс у вендоров – прокачка будет проходить быстрее.
- Защита от разрывов связи – игроки смогут вернуться в бой после отключения.
- Улучшенная физика предметов и тел – более реалистичное поведение объектов.
Короче - лажовая лажа, а не игра пока что )
И такой же и останется. Хз, че они пытаются изображать с 500 чел онлайна.
Дубовое фуфло по механикам стрелять не интересно передвигаться не интересно физика и отдача как в телефонных играх и зачем оно нужно когда есть Arena Breakout хоть и типа потр с телефона от части, только индикатор гранаты не нравится.