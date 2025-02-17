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Gray Zone Warfare 30.04.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
5.4 94 оценки

Авторы Gray Zone Warfare тестируют самые востребованные функции

butcher69
Новости

MADFINGER Games продолжает развивать тактический шутер Gray Zone Warfare. С момента релиза в апреле игра собрала более 1,5 миллиона продаж, а разработчики активно прислушиваются к пожеланиям сообщества.

Недавно команда MADFINGER анонсировала ряд улучшений, которые сначала появятся на тестовом сервере, а затем, при успешном тестировании, войдут в основную версию игры.

Список нововведений:

  • Ремонт снаряжения – теперь игроки смогут чинить экипировку, но с понижением её качества после каждого ремонта.
  • Упрощённый прогресс у вендоров – прокачка будет проходить быстрее.
  • Защита от разрывов связи – игроки смогут вернуться в бой после отключения.
  • Улучшенная физика предметов и тел – более реалистичное поведение объектов.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
askazanov

Короче - лажовая лажа, а не игра пока что )

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0ncnjqybr

И такой же и останется. Хз, че они пытаются изображать с 500 чел онлайна.

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Chuck_Norris_ 0ncnjqybr

Дубовое фуфло по механикам стрелять не интересно передвигаться не интересно физика и отдача как в телефонных играх и зачем оно нужно когда есть Arena Breakout хоть и типа потр с телефона от части, только индикатор гранаты не нравится.

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