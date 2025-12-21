ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 3 528 оценок

Журнал EDGE назвал Clair Obscur: Expedition 33 игрой года

AceTheKing AceTheKing

В сети появился свежий номер британского журнала EDGE, который известен своими строгими оценками. В 419-м выпуске рекордное количество ожидаемых игр получило низкие баллы, в то время как главные хиты года были названы отдельно.

Среди разочаровавших критиков проектов оказались Metroid Prime 4: Beyond и Call of Duty: Black Ops 7, каждая из которых получила всего 4 балла из 10. Обозреватели отметили, что Metroid Prime 4 утратила магию серии из-за затянутого финала и слабого повествования. Call of Duty, по мнению редакции, застряла в бесконечном самокопировании и требует полной перезагрузки. Также низкие оценки получили Kirby Air Riders - за сырой базовый геймплей, и супергеройская игра Dispatch - за слабый нарратив. Обе игры получили всего по 5 баллов из 10.

Лучшими в выпуске стали Routine, Hotel Infinity и Octopath Traveller 0, каждая из которых удостоилась 8 баллов. Также высокие оценки получили Horses и Marvel Cosmic Invasion - по 7 баллов.

Отдельно редакция журнала подвела итоги года, составив список из 10 лучших игр 2025 года - первое место заняла Clair Obscur: Expedition 33.

  1. Clair Obscur: Expedition 33
  2. Hades 2
  3. Blue Prince
  4. Donkey Kong Bananza
  5. Elden Ring: Nightreign
  6. Lumines Arise
  7. Despelote
  8. Two Point Museum
  9. Absolum
  10. Lonely Mountains: Snow Riders
24
11
Комментарии:  11
ratte88
Blue Prince
Lumines Arise
Despelote
Two Point Museum
Absolum
Lonely Mountains: Snow Riders

Это нормально, что про этих номинантов в игру года я вперые слышу?

7
Иваныч из Тулы

Нормально. Это говорит, что вы следите только за играми на хайпе и за играми определённого любимого жанра.

3
IY1982

абсолютно нормально, просто EDGE это наголову отбитые маревобои, у них царит культ Нинтендо

1
Кей Овальд

Правильно.

5
Константин335

Ну да, и в этом списке даже нет KCD 2. За то всякая фигня есть

5
Summor Ner

Хех, снова королевство семени 2 оставили без игры года, плаки-плаки.😄

3
North235

Donkey Kong Bananza и Elden Ring: Nightreign в топе 10 игр года. Думаю - это всё, что нужно знать об этом журнале...

2
ratte88

У них номинанты в игру года - обычный симулятор строителя, которые каждый год по 5 штук выходят и индюшатина сделанная на коленке. Это очень о многом говорит

2
Haranis ratte88

И у всех крайне положительные отзывы - это очень о многом говорит.

2
Kenn1y

Да можно не создавать подобных тем и так ясно, что лучше ничего не было в совокупности, а то у народа и так сильно печёт.

2
Floww

