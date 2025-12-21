Журнал EDGE назвал Clair Obscur: Expedition 33 игрой года

В сети появился свежий номер британского журнала EDGE, который известен своими строгими оценками. В 419-м выпуске рекордное количество ожидаемых игр получило низкие баллы, в то время как главные хиты года были названы отдельно.
Среди разочаровавших критиков проектов оказались Metroid Prime 4: Beyond и Call of Duty: Black Ops 7, каждая из которых получила всего 4 балла из 10. Обозреватели отметили, что Metroid Prime 4 утратила магию серии из-за затянутого финала и слабого повествования. Call of Duty, по мнению редакции, застряла в бесконечном самокопировании и требует полной перезагрузки. Также низкие оценки получили Kirby Air Riders - за сырой базовый геймплей, и супергеройская игра Dispatch - за слабый нарратив. Обе игры получили всего по 5 баллов из 10.
Лучшими в выпуске стали Routine, Hotel Infinity и Octopath Traveller 0, каждая из которых удостоилась 8 баллов. Также высокие оценки получили Horses и Marvel Cosmic Invasion - по 7 баллов.
Отдельно редакция журнала подвела итоги года, составив список из 10 лучших игр 2025 года - первое место заняла Clair Obscur: Expedition 33.
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades 2
- Blue Prince
- Donkey Kong Bananza
- Elden Ring: Nightreign
- Lumines Arise
- Despelote
- Two Point Museum
- Absolum
- Lonely Mountains: Snow Riders
