Журнал EDGE назвал Clair Obscur: Expedition 33 игрой года

В сети появился свежий номер британского журнала EDGE, который известен своими строгими оценками. В 419-м выпуске рекордное количество ожидаемых игр получило низкие баллы, в то время как главные хиты года были названы отдельно.

Среди разочаровавших критиков проектов оказались Metroid Prime 4: Beyond и Call of Duty: Black Ops 7, каждая из которых получила всего 4 балла из 10. Обозреватели отметили, что Metroid Prime 4 утратила магию серии из-за затянутого финала и слабого повествования. Call of Duty, по мнению редакции, застряла в бесконечном самокопировании и требует полной перезагрузки. Также низкие оценки получили Kirby Air Riders - за сырой базовый геймплей, и супергеройская игра Dispatch - за слабый нарратив. Обе игры получили всего по 5 баллов из 10.

Лучшими в выпуске стали Routine, Hotel Infinity и Octopath Traveller 0, каждая из которых удостоилась 8 баллов. Также высокие оценки получили Horses и Marvel Cosmic Invasion - по 7 баллов.

Отдельно редакция журнала подвела итоги года, составив список из 10 лучших игр 2025 года - первое место заняла Clair Obscur: Expedition 33.