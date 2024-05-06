В шутере Gray Zone Warfare добавили функцию смены фракции, о которой просили игроки

Выход нового шутера Gray Zone Warfare с элементами выживания и сбора добычи встретили не совсем однозначно. Перед релизом игру считали конкурентом или даже убийцей Escape from Tarkov, однако на выходе проект столкнулся с техническими проблемами. Пока разработчики из студии Madfinger Games работают над улучшением производительности, они выпустили промежуточный патч на основе просьб игроков.
Одной из неприятных проблем в Gray Zone Warfare стал перманентный выбор фракции. Это мешало игрокам кооперироваться с друзьями и в целом было не слишком очевидной особенностью игрового процесса. В недавнем обновлении разработчики решили прислушаться к отзывам и добавить функцию смены фракции. Теперь пользователи могут в любой момент изменить сторону конфликта, однако у этого будут свои последствия.
"Мы прислушались к вашим отзывам, и теперь в Gray Zone Warfare появилась возможность сброса аккаунта. После сброса весь ваш прогресс обнуляется, и игра плавно закрывается. После перезапуска вы пройдете процедуру создания персонажа и снова получите Edition Content и стартовое снаряжение", — заявили в Madfinger Games.
Такой подход, по мнению разработчиков, позволит игрокам при желании сменить фракцию. Кроме того, продвинутые геймеры получат возможность углубиться в механику игры и экспериментировать с прогрессией, когда они уже достигнут максимального ранга. В целом, обновление также устраняет несколько сбоев, связанных с видеокартами.
Да играйте сами в это, оптимизация каловая даже 3080 в фул хд не выдает стабильные 60
А она и не должна. Это морально устаревшая карта. Купи 4080 и играй.
Ну покупай и играй во всякий хлам, а я лучше поиграю в нормальные игры
В твоём мозгу она морально устаревшая, в игре ничего нет такого чтоб даже на 2080 она тормозила
Мёртворожденный самоубийца таркова, как и все остальные, хайп вокруг экстракшн шутеров такой же как в своё время у выживачей и батлроялей, пройдёт и останутся только сильные (основоположники) // Игорь Приварников
скам чистой воды, патчи первых дней должны исправлять ошибки, а они функции добавляют!
какой патч первого дня, чёл? это сранний доступ
но так или иначе нормальный разраб выпустил бы патч хоть что-то исправляющий, если бы это не было бы скамом