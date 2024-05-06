В шутере Gray Zone Warfare добавили функцию смены фракции, о которой просили игроки

Выход нового шутера Gray Zone Warfare с элементами выживания и сбора добычи встретили не совсем однозначно. Перед релизом игру считали конкурентом или даже убийцей Escape from Tarkov, однако на выходе проект столкнулся с техническими проблемами. Пока разработчики из студии Madfinger Games работают над улучшением производительности, они выпустили промежуточный патч на основе просьб игроков.

Одной из неприятных проблем в Gray Zone Warfare стал перманентный выбор фракции. Это мешало игрокам кооперироваться с друзьями и в целом было не слишком очевидной особенностью игрового процесса. В недавнем обновлении разработчики решили прислушаться к отзывам и добавить функцию смены фракции. Теперь пользователи могут в любой момент изменить сторону конфликта, однако у этого будут свои последствия.

"Мы прислушались к вашим отзывам, и теперь в Gray Zone Warfare появилась возможность сброса аккаунта. После сброса весь ваш прогресс обнуляется, и игра плавно закрывается. После перезапуска вы пройдете процедуру создания персонажа и снова получите Edition Content и стартовое снаряжение", — заявили в Madfinger Games.

Такой подход, по мнению разработчиков, позволит игрокам при желании сменить фракцию. Кроме того, продвинутые геймеры получат возможность углубиться в механику игры и экспериментировать с прогрессией, когда они уже достигнут максимального ранга. В целом, обновление также устраняет несколько сбоев, связанных с видеокартами.