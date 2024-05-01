"Убийца Таркова" - шутер Gray Zone Warfare успешно стартовал в Steam, но собирает смешанные отзывы игроков

Чешская студия Madfinger Games запустила в рамках раннего доступа Steam многообещающий сетевой шутер Gray Zone Warfare. Проект выглядел впечатляющим из-за использования Unreal Engine 5 и должен был стать полноценным конкурентом шутеру Escape from Tarkov. Некоторые пользователи даже прозвали новинку "убийцей Таркова", особенно после недавнего скандала, однако на деле Gray Zone Warfare также оказалась весьма проблемной.

По сути, у нового шутера такие же проблемы, как у Escape from Tarkov в техническом плане. Пользователи массово жалуются на низкую производительность. Официально для Gray Zone Warfare заявлены в целом приемлемые требования, среди которых GTX 1080, RX 5700 и Arc A770 для минимальной конфигурации. Однако на самом же деле для нормальной игры нужен невероятно мощный ПК. Игроки даже на новенькой 4070ti в 2К не могут достичь 60 кадров в секунду. К слабой оптимизации еще добавляются проблемы с сетевым подключением и другие мелкие ошибки. Всего шутер собрал больше 9 тысяч отзывов, и лишь 61% из них оказались положительными. Сейчас у Gray Zone Warfare "смешанный" рейтинг. Пользователи считают, что игре еще далеко до реальной конкуренции с Escape from Tarkov, хотя в технологическом плане игры оказались очень близкими.

Несмотря на отрицательные отзывы и проблемы с оптимизацией, это не помешало Gray Zone Warfare стать успешной в Steam. Менее чем за сутки шутер собрал почти 70 тысяч игроков, и эта цифра еще может расти. В Madfinger Games поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что игра находится в раннем доступе. Команда планирует дорабатывать все аспекты игры, учитывая отзывы, включая негативные.