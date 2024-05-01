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Gray Zone Warfare 30.04.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
6 55 оценок

"Убийца Таркова" - шутер Gray Zone Warfare успешно стартовал в Steam, но собирает смешанные отзывы игроков

Gutsz
Новости

Чешская студия Madfinger Games запустила в рамках раннего доступа Steam многообещающий сетевой шутер Gray Zone Warfare. Проект выглядел впечатляющим из-за использования Unreal Engine 5 и должен был стать полноценным конкурентом шутеру Escape from Tarkov. Некоторые пользователи даже прозвали новинку "убийцей Таркова", особенно после недавнего скандала, однако на деле Gray Zone Warfare также оказалась весьма проблемной.

По сути, у нового шутера такие же проблемы, как у Escape from Tarkov в техническом плане. Пользователи массово жалуются на низкую производительность. Официально для Gray Zone Warfare заявлены в целом приемлемые требования, среди которых GTX 1080, RX 5700 и Arc A770 для минимальной конфигурации. Однако на самом же деле для нормальной игры нужен невероятно мощный ПК. Игроки даже на новенькой 4070ti в 2К не могут достичь 60 кадров в секунду. К слабой оптимизации еще добавляются проблемы с сетевым подключением и другие мелкие ошибки. Всего шутер собрал больше 9 тысяч отзывов, и лишь 61% из них оказались положительными. Сейчас у Gray Zone Warfare "смешанный" рейтинг. Пользователи считают, что игре еще далеко до реальной конкуренции с Escape from Tarkov, хотя в технологическом плане игры оказались очень близкими.

Несмотря на отрицательные отзывы и проблемы с оптимизацией, это не помешало Gray Zone Warfare стать успешной в Steam. Менее чем за сутки шутер собрал почти 70 тысяч игроков, и эта цифра еще может расти. В Madfinger Games поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что игра находится в раннем доступе. Команда планирует дорабатывать все аспекты игры, учитывая отзывы, включая негативные.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
VIGITAL1

Ну что и требовалось доказать .А то кукарекали в новости про 1080 в минималках.Мол у вас видяхи старые итд.

1
MythicalTiernan

Так у большинства железо хлам, но не у всех, поэтому и отзывы смешанные, а не отрицательные. По факту разрабы добавили в игру большинство фишек UE 5 включая Нанит и полное освещение через Люмен, размер и детализация карты зашкаливает.

1
luVol

У игры опечатка. Там Gay Zone

-1
romylq

Сколько этих "Убийц Таркова" вышло? Хоть один жив до сих пор?

-2
M1KERUS

не забывайте про статью те,кто купил игру,там бабло нацистам идет!

-2
MythicalTiernan

Как же стадо ведется на этот бред, это был левый вброс от какого то дегроида, что бабки от Ру сегмента пойдут не разрабам, как и та прифотошопленная надпись на лодке!

-1
luVol MythicalTiernan
-1
DenisKarabass

жалоба тебе муди ло

0