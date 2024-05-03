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Great Houses of Calderia 30.08.2023
Стратегия, Инди, Глобальная стратегия
5.4 22 оценки

Состоялся выход глобальной ролевой стратегии Great Houses of Calderia, вдохновлённой Средиземноморским Ренессансом

Избранный Белиара

С момента выпуска игры в раннем доступе в 2023 году прошло немало времени. Поскольку Great Houses of Calderia выходит в версии 1.0, в ней появляется одна из самых важных особенностей: Гражданская война. Создатели из Resistance Games усердно работали над проектированием, кодированием, иллюстрированием и тестированием данного большого куска, который представляет собой позднюю часть проекта. Готовится объёмный блог разработчиков, чтобы представить его содержание. У команды имеется желание продолжать расширять игру и ее контент при вашей поддержке.

Благодаря вкладу фанатов стратегия теперь стала намного более насыщенной и сложной. Велась работа над подготовкой к версии 1.0, многие функции были улучшены с вашей помощью: больше событий, механика осады, улучшенная армия, бандиты и безопасность, тренировка навыков персонажа, карта мира и режимы карты (фильтры), новые пути победы, настройка внешнего вида персонажей, улучшения AI и пользовательского интерфейса, общий баланс и многое другое!

Станьте самым могущественным Домом в этой великой феодальной стратегии, овладев дипломатией, интригами, войной и экономикой. Управляйте своей вотчиной и ставьте задачи своим персонажам. Находите союзников, врагов, торгуйте, заключайте браки и добивайтесь наиболее полезного ранга для достижения целей.

Создайте свое наследие власти и поднимитесь в рядах Кальдерии любыми необходимыми способами. Исследуйте тонкости политики этого средиземноморского мира, вдохновленного эпохой Возрождения!

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
SpunkyWendell

Такое мне нравится, надо обязательно заценить.

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