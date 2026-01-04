Раскрыты детали о графических настройках GRID Legends для Switch 2

Недавно анонсированная версия GRID Legends для Nintendo Switch 2 выйдет «в ближайшее время». Точная дата пока неизвестна, но разработчики из Feral Interactive в беседе с фанатами на Reddit рассказали о некоторых технических деталях игры.

Разработчики сообщили, что в GRID Legends будут доступны настройки как «Графика», так и «Производительность» (соответственно 30 и до 60 fps) для игры в режиме док-станции и портативном режиме, а также пресеты «Сбалансированный» и «Экономия заряда батареи», доступные только в портативном режиме. Благодаря этому пользователь может выбрать предпочтительную комбинацию частоты кадров и качества изображения

Что касается графических эффектов, в Switch 2 будут сохранены все те зрелищные эффекты, привычные для мобильных версий и других консолей: дым от шин, искры, вспышки пламени из выхлопной трубы и многое другое.

В заключение они сообщили, что GRID Legends будет поддерживать NSO-вариант контроллера GameCube, предлагая поддержку аналоговых триггеров для ускорения и торможения. «Все это протестировано и проверено», — утверждает Feral Interactive.