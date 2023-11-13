Grounded получила крупное обновление 1.3 с возможностью создавать свои уровни

Как было объявлено в последние дни, разработчики из Obsidian официально выпустили обновление Make it and Break для Grounded, поистине огромное обновление, которое вводит множество новых функций в и без того богатый опыт выживания в маленькой песочнице дочерней компании Microsoft.

Самая важная новая функция обновления Grounded, которое вышло сегодня, в понедельник, 13 ноября, на ПК и консолях Xbox, представлена «Игровой площадкой», новым режимом, который предлагает игрокам возможность дать волю своему воображению благодаря редактору уровней, который позволяет пользователям создавать сад своей мечты (или кошмаров для тех, кто не особо любит пауков и насекомых).

Творческие инструменты, интегрированные в редактор «Игровой площадки», включают сотни модульных элементов, включая реквизит, архитектуру, логические функции, оборудование, собственный искусственный интеллект и модификаторы, которые можно использовать для создания интерактивных впечатлений, принадлежащих к самым разным жанрам.

В режиме «Игровая площадка» дебютируют более 400 совершенно новых строительных объектов, новая система развития для миссий BURG.L и множество улучшений производительности, графики, боевой системы и элементов выживания в игровом процессе Grounded. Почти десятиминутное видео, созданное Obsidian в честь запуска этого действительно огромного расширения, является идеальной лакмусовой бумажкой новых функций и сюрпризов, предоставляемых обновлением 1.3 Make it and Break.