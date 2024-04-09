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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 27 991 оценка

Игроки разочарованы тем, что кат-сцены в миссиях The Contract в GTA Online нельзя пропустить

KAMA33
Новости

Миссии "Контракт" в игре Grand Theft Auto Online пользуются популярностью по множеству причин. Однако некоторые игроки высказывают недовольство в связи с отсутствием возможности пропуска кат-сцен. Спустя несколько лет после выпуска дополнения GTA Online фанаты выражают мнение, что это необходимо исправить.

Пользователь Reddit и игрок Grand Theft Auto Online с ником JayStorm8108 высказал свое мнение о необходимости возможности пропуска кат-сцен в миссиях "The Contract". Многие другие игроки разделяют это мнение. Хотя не все кат-сцены в игре можно пропустить, многие из них могли бы быть пропущены, особенно когда игроки выполняют и переигрывают миссии и ограбления, стремясь заработать игровую валюту GTA и получить эксклюзивные награды. Однако в "The Contract" такая возможность недоступна, и игрокам приходится каждый раз просматривать кат-сцены.

Возможно, в будущем GTA Online добавит эту функцию, позволяющую пропускать кат-сцены по крайней мере тем, кто уже прошел миссии. Но на данный момент это маловероятно. Игрокам придется либо выбирать другие миссии, либо терпеливо смотреть кат-сцены.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну вообще в любой игре ролики должны быть пропускаемыми. Особенно когда повторно играешь или что-то перепроходишь.

3
Лидер_Мур

В софте уже лет 7 эта функция

0
xtfqer WI 03 AK

Та знаем мы, что используешь ты не ток это

0
Nimlis

Ну тут по сути причина этому проста(но это не точно)

Три игрока пропустили, четвертый играет либо первый раз, либо не хочет пропускать. И эти три игрока просто будут висеть на загрузочном экране, пока четвертый не закончит смотреть кат-сцену.

0
DenisVTR

Так я ещё давно в онлайн заходил там этот прикол был. Мин 20 читаешь какую то не связанную дичь (так как общего сюжета там нет или хз) не пропустить, не фига, а по итогу задание проехать по городу и собрать 20 пакетов

0