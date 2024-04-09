Игроки разочарованы тем, что кат-сцены в миссиях The Contract в GTA Online нельзя пропустить

Миссии "Контракт" в игре Grand Theft Auto Online пользуются популярностью по множеству причин. Однако некоторые игроки высказывают недовольство в связи с отсутствием возможности пропуска кат-сцен. Спустя несколько лет после выпуска дополнения GTA Online фанаты выражают мнение, что это необходимо исправить.
Пользователь Reddit и игрок Grand Theft Auto Online с ником JayStorm8108 высказал свое мнение о необходимости возможности пропуска кат-сцен в миссиях "The Contract". Многие другие игроки разделяют это мнение. Хотя не все кат-сцены в игре можно пропустить, многие из них могли бы быть пропущены, особенно когда игроки выполняют и переигрывают миссии и ограбления, стремясь заработать игровую валюту GTA и получить эксклюзивные награды. Однако в "The Contract" такая возможность недоступна, и игрокам приходится каждый раз просматривать кат-сцены.
Возможно, в будущем GTA Online добавит эту функцию, позволяющую пропускать кат-сцены по крайней мере тем, кто уже прошел миссии. Но на данный момент это маловероятно. Игрокам придется либо выбирать другие миссии, либо терпеливо смотреть кат-сцены.
Ну вообще в любой игре ролики должны быть пропускаемыми. Особенно когда повторно играешь или что-то перепроходишь.
В софте уже лет 7 эта функция
Та знаем мы, что используешь ты не ток это
Ну тут по сути причина этому проста(но это не точно)
Три игрока пропустили, четвертый играет либо первый раз, либо не хочет пропускать. И эти три игрока просто будут висеть на загрузочном экране, пока четвертый не закончит смотреть кат-сцену.
Так я ещё давно в онлайн заходил там этот прикол был. Мин 20 читаешь какую то не связанную дичь (так как общего сюжета там нет или хз) не пропустить, не фига, а по итогу задание проехать по городу и собрать 20 пакетов