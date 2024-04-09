Игроки разочарованы тем, что кат-сцены в миссиях The Contract в GTA Online нельзя пропустить

Миссии "Контракт" в игре Grand Theft Auto Online пользуются популярностью по множеству причин. Однако некоторые игроки высказывают недовольство в связи с отсутствием возможности пропуска кат-сцен. Спустя несколько лет после выпуска дополнения GTA Online фанаты выражают мнение, что это необходимо исправить.

Пользователь Reddit и игрок Grand Theft Auto Online с ником JayStorm8108 высказал свое мнение о необходимости возможности пропуска кат-сцен в миссиях "The Contract". Многие другие игроки разделяют это мнение. Хотя не все кат-сцены в игре можно пропустить, многие из них могли бы быть пропущены, особенно когда игроки выполняют и переигрывают миссии и ограбления, стремясь заработать игровую валюту GTA и получить эксклюзивные награды. Однако в "The Contract" такая возможность недоступна, и игрокам приходится каждый раз просматривать кат-сцены.

Возможно, в будущем GTA Online добавит эту функцию, позволяющую пропускать кат-сцены по крайней мере тем, кто уже прошел миссии. Но на данный момент это маловероятно. Игрокам придется либо выбирать другие миссии, либо терпеливо смотреть кат-сцены.