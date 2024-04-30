Ролевая игра Dungeons of Hinterberg выйдет 18 июля

С момента своего анонса в прошлом году Dungeons of Hinterberg - игра, на которую многие положили глаз. Действие ролевой игры разворачивается в австрийских Альпах, где игрокам предстоит исследовать магические подземелья во время своего виртуального отпуска, и на недавней выставке Microsoft ID@Xbox мы получили еще один новый трейлер к игре.

Новый трейлер Dungeons of Hinterberg в первую очередь посвящен демонстрации разнообразных головоломок в стиле Zelda, с которыми игроки столкнутся в подземельях, и способностей, которые вы будете использовать, пытаясь решить их и продвинуться дальше по подземельям. При этом cel-shaded эстетика экшен-РПГ также продолжает выглядеть одной из изюминок игры.

Также была объявлена дата выхода Dungeons of Hinterberg. Ранее называлось лето 2024 года, но теперь разработчик Microbird и издатель Curve Games объявили, что игра выйдет на Xbox Series X/S и PC 18 июля. На старте игра также будет доступна через Game Pass.