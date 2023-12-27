на главную
об игре
Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 25 873 оценки

В сети появились изображения отмененного расширения Liberty City для GTA V

Gruz_
Новости

За последние несколько дней мы узнали различные нераскрытые подробности о том, как Grand Theft Auto V планировалось развивать после релиза. От самостоятельных расширений для Франклина, Майкла и Тревора до сюжетного DLC "Зомби", в котором Джимми и Трейси стали бы играбельными персонажами, а также дополнительные сюжетные миссии - весь контент, которым Rockstar North планировала снабдить GTA V в течение нескольких лет, был разложен по полочкам.

Более того, отменено целое DLC, которое должно было перенести Либерти-Сити, город из GTA IV, в последнюю игру серии. Подробностей о том, как выглядело бы это огромное расширение, пока нет, но Rockstar North планировала создать дополнительную историю, похожую на The Lost and Damned и The Ballad of Gay Tony из GTA IV, с добавлением нового контента, который стал бы еще более масштабным.

Согласно материалам, просочившимся из исходного кода GTA V, производство DLC велось примерно с 2012 по 2014 год, причем начало предварительной работы было начато задолго до выхода самой GTA V.

И вот недавно в сеть просочились несколько изображений Либерти-Сити из GTA V в состоянии бета-версии.

Помнится, что в портфолио одного из бывших разработчиков Rockstar, работавшего старшим художником в Rockstar North, в свое время появилось необычное, ранее не встречавшееся изображение Либерти-Сити с графикой современной GTA V. Тогда же появились слухи о том, что в какой-то момент выйдет DLC, добавляющее огромный город в игру, действие которой происходит в Лос-Сантосе.

Благодаря недавним утечкам стало известно, что масштабное расширение с Либерти-Сити для GTA V действительно существовало, но было отменено.

25
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Denn378

Мда теперь после всей этой инфы,про сюжетные дополнения для одиночной игры,я представил себе сколько мы всего лишились из за онлайн режима,который мне лично абсолютно ненужен.

42
AndSmart

И что мешало выпустить дополнения для любителей сингла и параллельно развивать свой гта онлайн

13
Сергей23235

Время, на то и на то, его уходит много, что-то одно надо было выбрать

4
simiola

зачем напрягаться, если пипл и так хавает??

0
AGS37

помешали эти две вещи

Спойлер
0
Kollich

Им пришлось отменить все эти игры и дополнения, чтобы не спугнуть такой прибыльный онлайн от гта5

11
askazanov

Естественно)

1
Rorschach93

от собаки

1
Trevis7

Роки, ну вы и жлобы!

0
alexhistory

Ну понятно.

0
OxygenatedElex

Карта Либерти Сити использовалась в фильме Майкла Де Санты

0
UndeniableDzvinka

Ходили слухи, что этот город собирались добавить в онлайн. Все ждали а вышло дополнение с островом кайо перико.

0
simiola

Будь проклят тот, кто придумал онлан для гта!!

0