В сети появились изображения отмененного расширения Liberty City для GTA V

За последние несколько дней мы узнали различные нераскрытые подробности о том, как Grand Theft Auto V планировалось развивать после релиза. От самостоятельных расширений для Франклина, Майкла и Тревора до сюжетного DLC "Зомби", в котором Джимми и Трейси стали бы играбельными персонажами, а также дополнительные сюжетные миссии - весь контент, которым Rockstar North планировала снабдить GTA V в течение нескольких лет, был разложен по полочкам.

Более того, отменено целое DLC, которое должно было перенести Либерти-Сити, город из GTA IV, в последнюю игру серии. Подробностей о том, как выглядело бы это огромное расширение, пока нет, но Rockstar North планировала создать дополнительную историю, похожую на The Lost and Damned и The Ballad of Gay Tony из GTA IV, с добавлением нового контента, который стал бы еще более масштабным.

Согласно материалам, просочившимся из исходного кода GTA V, производство DLC велось примерно с 2012 по 2014 год, причем начало предварительной работы было начато задолго до выхода самой GTA V.

И вот недавно в сеть просочились несколько изображений Либерти-Сити из GTA V в состоянии бета-версии.

Помнится, что в портфолио одного из бывших разработчиков Rockstar, работавшего старшим художником в Rockstar North, в свое время появилось необычное, ранее не встречавшееся изображение Либерти-Сити с графикой современной GTA V. Тогда же появились слухи о том, что в какой-то момент выйдет DLC, добавляющее огромный город в игру, действие которой происходит в Лос-Сантосе.

Благодаря недавним утечкам стало известно, что масштабное расширение с Либерти-Сити для GTA V действительно существовало, но было отменено.