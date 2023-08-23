Gamescom Opening Night Live прервал фанат, требующий GTA 6 ©

В ближайшие несколько дней мы сможем увидеть интересные материалы от целого ряда команд разработчиков. По традиции, выставка в Кельне началась с мероприятия, которое вел Джефф Кили - правда, во время трансляции охране пришлось быть начеку.



GTA 6 - это игра, которая продолжает волновать поклонников творчества Rockstar. Несмотря на то, что предыдущая часть гангстерских приключений продолжает занимать лидирующие позиции в чартах продаж, давайте согласимся, что разработчикам давно пора сделать шаг вперед и рассказать хотя бы малые подробности о следующей части. Мы знаем, что Take-Two потихоньку готовится к возможному дебюту, но для самых больших энтузиастов, как мы убедились на вчерашнем мероприятии, одних слухов и домыслов уже недостаточно.



Не успел Opening Night Live начаться, где мы могли увидеть многообещающие кадры из Cyberpunk: Phantom Liberty, Alan Wake 2, Starfield или Call of Duty: Modern Warfare 3, как на сцену ворвался некий человек и прервал речь Джеффа Кили. Незваный гость повторял: "Билл Клинтон хочет поиграть в GTA 6", что, возможно, является отсылкой к ситуации на прошлогодней церемонии The Game Awards, когда речь ведущего разработчика Elden Ring была прервана другим зумером, говорившим о Билле Клинтоне.

Кили отреагировал бравадой, не допустив незваного гостя, который был быстро схвачен охранниками. В то же время журналист не преминул прокомментировать поведение незваного гостя, отметив, что gamescom - это мероприятие, где все внимание должно быть приковано к играм и командам разработчиков - в конце концов, у нас общая страсть.

Это очень разочаровывает. Это такой особенный вечер для многих разработчиков, что очень обидно видеть, как кто-то ведет себя подобным образом. Мне очень грустно, что подобное происходит в тот вечер, когда мы собрались здесь, чтобы прославить игры, сообщество и то, как много они для нас значат.

— прокомментировал со сцены главный ведущий.

Кстати, данный персонаж уже не впервые совершает подобное. Еще в 2021 году на немецком шоу он выбежал на сцену чтобы задать тот же самый вопрос "Где GTA 6".