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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 619 оценок

Gamescom Opening Night Live прервал фанат, требующий GTA 6

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Procy_on
Новости

В ближайшие несколько дней мы сможем увидеть интересные материалы от целого ряда команд разработчиков. По традиции, выставка в Кельне началась с мероприятия, которое вел Джефф Кили - правда, во время трансляции охране пришлось быть начеку.

GTA 6 - это игра, которая продолжает волновать поклонников творчества Rockstar. Несмотря на то, что предыдущая часть гангстерских приключений продолжает занимать лидирующие позиции в чартах продаж, давайте согласимся, что разработчикам давно пора сделать шаг вперед и рассказать хотя бы малые подробности о следующей части. Мы знаем, что Take-Two потихоньку готовится к возможному дебюту, но для самых больших энтузиастов, как мы убедились на вчерашнем мероприятии, одних слухов и домыслов уже недостаточно.

Не успел Opening Night Live начаться, где мы могли увидеть многообещающие кадры из Cyberpunk: Phantom Liberty, Alan Wake 2, Starfield или Call of Duty: Modern Warfare 3, как на сцену ворвался некий человек и прервал речь Джеффа Кили. Незваный гость повторял: "Билл Клинтон хочет поиграть в GTA 6", что, возможно, является отсылкой к ситуации на прошлогодней церемонии The Game Awards, когда речь ведущего разработчика Elden Ring была прервана другим зумером, говорившим о Билле Клинтоне.

Кили отреагировал бравадой, не допустив незваного гостя, который был быстро схвачен охранниками. В то же время журналист не преминул прокомментировать поведение незваного гостя, отметив, что gamescom - это мероприятие, где все внимание должно быть приковано к играм и командам разработчиков - в конце концов, у нас общая страсть.

Это очень разочаровывает. Это такой особенный вечер для многих разработчиков, что очень обидно видеть, как кто-то ведет себя подобным образом. Мне очень грустно, что подобное происходит в тот вечер, когда мы собрались здесь, чтобы прославить игры, сообщество и то, как много они для нас значат.

— прокомментировал со сцены главный ведущий.

Кстати, данный персонаж уже не впервые совершает подобное. Еще в 2021 году на немецком шоу он выбежал на сцену чтобы задать тот же самый вопрос "Где GTA 6".

13
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
M0208

Это не фанат, а фанатик

9
FlowingNekton

С маленьким IQ) Такие у нас даже русского не знают, не говоря про математику и т.д.

-4
Rey Harley

Не знаю что такого предложит ГТА 6, но я уже после пятой части не жду ее от слова совсем. Ну может будет интересный сюжет часов на 15-20, но мы то знаем что это лишь прелюдия перед тем как показать нам ГТА Онлайн 2, с еще более жутким фармом и продажей карточек для покупки игровых домов и машин

2
Executor666

Когда текущий геймском скуден на анонсы, решили устроить такой "номер", чтобы хоть как-то развлечь народ. Это как с тем имбецилом, который на награждении анальринга вышел вместе с разрабами, а потом высрал свою "речь".
Если бы это реально было неожиданным событием, то такие рецидивы они бы точно пресекали. Но нет, все это повторяется.

0
-KinG_BoXinG_79rus-

конечно же это было "не по плану" сами геймскомовцы уже стебутся над Рокстар

0
Taicho

Скорее Кили расстроился, что ему за эту выходку никто не заплатил. Шоу рекламы с минимальными мировыми премьерами.

-1
Сyberpunk

Надо было сцену обнести со всех сторон колючей проволокой под напряжением 😂

-1
BaneDriving

Светлаков, Галустян, что с Вами стало?

-1
Sickofitall

Ведущий типичная корпоративная крыса, мог бы как-то поддержать тему или приколоться, начал как по методичке зачитывать: "Мне так жаль, что кто-то так себя ведёт", отмахиваться от него и тому подобное.

-1
JustA_NiceGuy

Главная игра вечера была Starfield. Как может ведущий сделать акцент на совсем другой игре, которая даже не существует?) Это как прийти к кому-то домой и начать говорить только про себя, а про владельца даже не спросить как дела)

-1
Real Slim Shady

Типичный фанат Rockstar))

-3
-zotik-

Чувак устал ждать. Я щас прикинул. Я начал играть в гта в 2003, 20 лет прошло жесть. Половину жителей сайта даже не родились еще. Кто начал с 5ки уже 10 лет ждут 6ю

5
Lvinomord -zotik-

Помню играл на ps one в Драйвер 2 и горя не знал.)В один прекрасный день мой приятель с работы позвал к нему пивка попить и показать одну игру уже на PS2 Это был Вайс.С этого момента моя жизнь полетела ко всем чертям))

0
-zotik- Lvinomord

Гта многих через орган опрокидывала. Незнаю есть ли игра которая ее скинула пьедестала ей подобных

0
PuserG

Страшно представить, что мы увидим в следующий раз.

-3
AlexMort

Я понимаю, все ждут GTA6 и я тоже, но все это напоминает мне более спланированную акцию, дабы компенсировать в инфо-поле, очередной обсер Rockstar, с переизданием невнятной RDR1 за 50 долларов!

-3
Morpex333

А что его разочаровывает? То, что человек публично высказал свое мнение? Он никого не ударил, не оскорбил. Да, это не совсем благопристойное поведение, но блин, восхвалять сообщество и игры, на которые, судя по тенденциями за последние годы, разработчики и издатели сами подзабили. Эта история с GTA6, которая не выходит, потому что предыдущая часть несёт до сих пор невероятную прибыль. Можно оправдывать разработчиков как угодно, это их право и их решения, когда выпускать игры. Также как и качество игры будет зависеть от их способностей и навыков команды. Но будем честны, GTA6 так долго делается не потому, что процесс затягивается и не потому что они хотят сделать игру, соответствующую ожиданиям критично настроенных игроков. А потому что "Бабки, бабки, ..., Бабки"(с)

-3
Freund Benno

Удивительно, но в его лице полное отсутствие разума. Интересно, ему заплатили за это? Не похоже что он мог сам до такого додуматься.

-4
Dmitry jpg

Покажи своё, интересно, сам ты додумался написать такой коммент или нет. P.s. смотрю ты оценил игру свинка пеппа, как тебе? Плюсы/минусы

1
Lunersun

Он уже не впервые это делает

https://www.playground.ru/gta_6/news/gejmer_vorvalsya_na_stsenu_nemetskogo_igrovogo_shou_chtoby_sprosit_kogda_vyjdet_gta_6-1134713

3
-zotik- Lunersun

Хочет запомниться как чел в красной рубашке с близкона)) его даже в вов добавили как нпс)

3
Freund Benno Lunersun

Это его кредо походу :)

0
Freund Benno Dmitry jpg

В его взгляде абсолютная пустота, будто он сам не понимает где находится. А свинка пепа это мемная игра, оценил на волне хайпа. Очень удачно что пг запомнил ее как последнюю оцененную мной игру :)

-1
dostalker

тю..ну подошел челик сказать пару слов....такая цаца на подиуме шо ты шо..прям таки не подходи

-5
Sickofitall

Вот-вот и я о том же. Ведущий мерзкий

-4
RTYWD

А мне Старфилд гораздо дороже этой вашей гта 6

-14