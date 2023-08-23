Gamescom Opening Night Live прервал фанат, требующий GTA 6

В ближайшие несколько дней мы сможем увидеть интересные материалы от целого ряда команд разработчиков. По традиции, выставка в Кельне началась с мероприятия, которое вел Джефф Кили - правда, во время трансляции охране пришлось быть начеку.
GTA 6 - это игра, которая продолжает волновать поклонников творчества Rockstar. Несмотря на то, что предыдущая часть гангстерских приключений продолжает занимать лидирующие позиции в чартах продаж, давайте согласимся, что разработчикам давно пора сделать шаг вперед и рассказать хотя бы малые подробности о следующей части. Мы знаем, что Take-Two потихоньку готовится к возможному дебюту, но для самых больших энтузиастов, как мы убедились на вчерашнем мероприятии, одних слухов и домыслов уже недостаточно.
Не успел Opening Night Live начаться, где мы могли увидеть многообещающие кадры из Cyberpunk: Phantom Liberty, Alan Wake 2, Starfield или Call of Duty: Modern Warfare 3, как на сцену ворвался некий человек и прервал речь Джеффа Кили. Незваный гость повторял: "Билл Клинтон хочет поиграть в GTA 6", что, возможно, является отсылкой к ситуации на прошлогодней церемонии The Game Awards, когда речь ведущего разработчика Elden Ring была прервана другим зумером, говорившим о Билле Клинтоне.
Кили отреагировал бравадой, не допустив незваного гостя, который был быстро схвачен охранниками. В то же время журналист не преминул прокомментировать поведение незваного гостя, отметив, что gamescom - это мероприятие, где все внимание должно быть приковано к играм и командам разработчиков - в конце концов, у нас общая страсть.
Это очень разочаровывает. Это такой особенный вечер для многих разработчиков, что очень обидно видеть, как кто-то ведет себя подобным образом. Мне очень грустно, что подобное происходит в тот вечер, когда мы собрались здесь, чтобы прославить игры, сообщество и то, как много они для нас значат.
— прокомментировал со сцены главный ведущий.
Кстати, данный персонаж уже не впервые совершает подобное. Еще в 2021 году на немецком шоу он выбежал на сцену чтобы задать тот же самый вопрос "Где GTA 6".
Это не фанат, а фанатик
С маленьким IQ) Такие у нас даже русского не знают, не говоря про математику и т.д.
Не знаю что такого предложит ГТА 6, но я уже после пятой части не жду ее от слова совсем. Ну может будет интересный сюжет часов на 15-20, но мы то знаем что это лишь прелюдия перед тем как показать нам ГТА Онлайн 2, с еще более жутким фармом и продажей карточек для покупки игровых домов и машин
Когда текущий геймском скуден на анонсы, решили устроить такой "номер", чтобы хоть как-то развлечь народ. Это как с тем имбецилом, который на награждении анальринга вышел вместе с разрабами, а потом высрал свою "речь".
Если бы это реально было неожиданным событием, то такие рецидивы они бы точно пресекали. Но нет, все это повторяется.
конечно же это было "не по плану" сами геймскомовцы уже стебутся над Рокстар
Скорее Кили расстроился, что ему за эту выходку никто не заплатил. Шоу рекламы с минимальными мировыми премьерами.
Надо было сцену обнести со всех сторон колючей проволокой под напряжением 😂
Светлаков, Галустян, что с Вами стало?
Ведущий типичная корпоративная крыса, мог бы как-то поддержать тему или приколоться, начал как по методичке зачитывать: "Мне так жаль, что кто-то так себя ведёт", отмахиваться от него и тому подобное.
Главная игра вечера была Starfield. Как может ведущий сделать акцент на совсем другой игре, которая даже не существует?) Это как прийти к кому-то домой и начать говорить только про себя, а про владельца даже не спросить как дела)
Типичный фанат Rockstar))
Чувак устал ждать. Я щас прикинул. Я начал играть в гта в 2003, 20 лет прошло жесть. Половину жителей сайта даже не родились еще. Кто начал с 5ки уже 10 лет ждут 6ю
Помню играл на ps one в Драйвер 2 и горя не знал.)В один прекрасный день мой приятель с работы позвал к нему пивка попить и показать одну игру уже на PS2 Это был Вайс.С этого момента моя жизнь полетела ко всем чертям))
Гта многих через орган опрокидывала. Незнаю есть ли игра которая ее скинула пьедестала ей подобных
Страшно представить, что мы увидим в следующий раз.
Я понимаю, все ждут GTA6 и я тоже, но все это напоминает мне более спланированную акцию, дабы компенсировать в инфо-поле, очередной обсер Rockstar, с переизданием невнятной RDR1 за 50 долларов!
А что его разочаровывает? То, что человек публично высказал свое мнение? Он никого не ударил, не оскорбил. Да, это не совсем благопристойное поведение, но блин, восхвалять сообщество и игры, на которые, судя по тенденциями за последние годы, разработчики и издатели сами подзабили. Эта история с GTA6, которая не выходит, потому что предыдущая часть несёт до сих пор невероятную прибыль. Можно оправдывать разработчиков как угодно, это их право и их решения, когда выпускать игры. Также как и качество игры будет зависеть от их способностей и навыков команды. Но будем честны, GTA6 так долго делается не потому, что процесс затягивается и не потому что они хотят сделать игру, соответствующую ожиданиям критично настроенных игроков. А потому что "Бабки, бабки, ..., Бабки"(с)
Удивительно, но в его лице полное отсутствие разума. Интересно, ему заплатили за это? Не похоже что он мог сам до такого додуматься.
Покажи своё, интересно, сам ты додумался написать такой коммент или нет. P.s. смотрю ты оценил игру свинка пеппа, как тебе? Плюсы/минусы
Он уже не впервые это делает
https://www.playground.ru/gta_6/news/gejmer_vorvalsya_na_stsenu_nemetskogo_igrovogo_shou_chtoby_sprosit_kogda_vyjdet_gta_6-1134713
Хочет запомниться как чел в красной рубашке с близкона)) его даже в вов добавили как нпс)
Это его кредо походу :)
В его взгляде абсолютная пустота, будто он сам не понимает где находится. А свинка пепа это мемная игра, оценил на волне хайпа. Очень удачно что пг запомнил ее как последнюю оцененную мной игру :)
тю..ну подошел челик сказать пару слов....такая цаца на подиуме шо ты шо..прям таки не подходи
Вот-вот и я о том же. Ведущий мерзкий
А мне Старфилд гораздо дороже этой вашей гта 6