Кого-то отправят в детдом: Похоже, сын одного из разработчиков Rockstar устроил небольшой слив по GTA 6

В TikTok появилось видео, где кто-то показывает экран с картой города. СМИ сообщают, что это сын Аарона Гарбута, — директора по разработке в Rockstar North.

В TikTok появилась предполагаемая утечка информации о GTA 6, демонстрирующая изображение небольшой части города., но многие усомнились в ее достоверности, когда она появилась. Однако вокруг этого короткого ролика появились новые подробности, которые заставили многих фанатов поверить в то, что утечка реальна.

Вот все, что мы знаем о последней утечке информации о GTA 6:

Оригинальная утечка представляет собой замедленное видео, на котором кто-то находится в отладочном меню, судя по всему, ранней версии GTA 6. На кадрах можно увидеть новые достопримечательности в центре Vice City, которые не были показаны в первой серии вирусных утечек.

Видео было опубликовано на GTA 6 Reddit и сразу же удалено модераторами, что, впрочем, не помешало поклонникам серии обсудить его. Изначально все сходились во мнении, что это подделка, но потом люди стали замечать все больше мелких деталей, для подделки которых потребовалось бы немало усилий.

Кроме того, появилась информация, что сын Аарона Гарбута, главы отдела разработки Rockstar North, принимал непосредственное участие в создании этого контента. Однако это лишь утверждение пользователя, опубликовавшего утечку. Он утверждает, что знают сына Гарбута, но не являются им, заявив в комментариях к одному из своих TikTok, что он "самый крутой чувак, которого я встретил". Так же говорится о том, что в игре будет 3 больших города и 4 города поменьше.

Кадры с постами быстро удаляются из интернета на фоне хаоса, и многие, кто изначально считал их подделкой, теперь не уверены в этом после некоторого количества доказательств, опубликованных аккаунтом azzarossi.

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