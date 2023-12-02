Кого-то отправят в детдом: Похоже, сын одного из разработчиков Rockstar устроил небольшой слив по GTA 6

В TikTok появилось видео, где кто-то показывает экран с картой города. СМИ сообщают, что это сын Аарона Гарбута, — директора по разработке в Rockstar North.
В TikTok появилась предполагаемая утечка информации о GTA 6, демонстрирующая изображение небольшой части города., но многие усомнились в ее достоверности, когда она появилась. Однако вокруг этого короткого ролика появились новые подробности, которые заставили многих фанатов поверить в то, что утечка реальна.
Вот все, что мы знаем о последней утечке информации о GTA 6:
Оригинальная утечка представляет собой замедленное видео, на котором кто-то находится в отладочном меню, судя по всему, ранней версии GTA 6. На кадрах можно увидеть новые достопримечательности в центре Vice City, которые не были показаны в первой серии вирусных утечек.
Видео было опубликовано на GTA 6 Reddit и сразу же удалено модераторами, что, впрочем, не помешало поклонникам серии обсудить его. Изначально все сходились во мнении, что это подделка, но потом люди стали замечать все больше мелких деталей, для подделки которых потребовалось бы немало усилий.
Кроме того, появилась информация, что сын Аарона Гарбута, главы отдела разработки Rockstar North, принимал непосредственное участие в создании этого контента. Однако это лишь утверждение пользователя, опубликовавшего утечку. Он утверждает, что знают сына Гарбута, но не являются им, заявив в комментариях к одному из своих TikTok, что он "самый крутой чувак, которого я встретил". Так же говорится о том, что в игре будет 3 больших города и 4 города поменьше.
Кадры с постами быстро удаляются из интернета на фоне хаоса, и многие, кто изначально считал их подделкой, теперь не уверены в этом после некоторого количества доказательств, опубликованных аккаунтом azzarossi.
Дебютный трейлер Grand Theft Auto 6 выйдет 5 декабря в 17:00 по московскому времени
Ох уж эти сыновья троюродной бабки с соседского дома. не новость а мем
ох уж эти чуваки с ПГ постоянно не довольные.
ох уж эти сливы с персиками -нагнетание анонса на голой жопе
Ого, дороги и машины, вот это слил так слил
Ну слив и слив прям трагедия такая что бы истерично всё из нета удалять.
Придурок, я бы посмотрел на тебя если бы ты на протяжение 10 лет по 8 часов в день что то бы делал и хотел бы сделать сюрприз, а какой то малолетний придурок показывает твое детище в незаконченном состоянии.
Сюрприз? Они игру не для своей телочки или мамы делают, а бабки с этого зарабатывают. Не удивлюсь если этот слив спецом был сделан чтобы максимально прогреть публику перед трейлером.
Вот спрашивается, а на хрена вообще такая пентагоновская секретность разработки игры, что это даёт, окромя зловония вокруг проекта. Что изменится если время от времени в сеть по указанию боссов будут выходить маленькие видео "дневники" разработки, концепты, рисунки, интервьюшки.. Какие же ушлепадлы боссы и воротилы подобных компаний..
прикинь, есть право на конфиденциальность.
Когда игру частями подают, об определенных ее моментах может сложиться ложное впечатление без полной картины, а учитывая какое сейчас токсичное время, критике будет подвергаться каждый чих.
Разработчики люди творческие и их, как не странно, может ранить эта критика, а когда на любимую работу совсем не стоит, продуктивность труда сильно падает, а ежели еще и кранчат, а сейчас без этого никуда, то совсем грустно.
Боссам и инвесторам, которые бабло в это вложили, оно и нафиг не нужно, им нужна стабильность и результат, поэтому делают все, исходя из намеченных планов и выкатывают уже сразу готовый продукт.
Плюс ко всему, репутация у студии уже есть и чем больше они НЕ говорят, вкидывая изредка контролируемые сливы для подогрева аудитории, тем круче будет, когда инфо бомба таки разорвется.
хах
Да, это настоящие кадры. И это не "утечка", это спланированный маркетинг и подогрев интереса к 5 декабря от Рокстар. Это специально было выложено.
Маленький петух большого слива? Если слив случайный - могут быть многомиллионные штрафы.
у кого-то сын коньяк сливает, а у кого-то- инфу)
Я надеялся, что графон в ГТА6 будет как в демке Матрица на UE5, а оказывается, что нет. Эх
лагает, к тому же уже сливали ГТА
видео изначально было секунд 5 чтобы не попадать под авторские права, а затем его замедлили
По ходу будет что то очень внушительное, хотя другого от Rockstar мы и не ждём. Десять лет как не как.
Будет худшая часть, фанатик