Новая предполагаемая дата анонса GTA 6 теперь назначена на конец 2024 года

Скорого релиза новой части Grand Theft Auto от Rockstar Games, вероятнее всего, ожидать не стоит. Если раньше многие аналитики, инсайдеры и даже журналисты поверили в появление новостей по игре уже в этом году, то сейчас их мнение сильно изменилось. Теперь они ожидают увидеть анонс GTA 6 не раньше следующего года.

Обновленным прогнозом также поделился авторитетный инсайдер под ником TezFunz2. Ранее он отмечался правдивыми утечками по GTA Online и одним из первых сообщал о ремастере Red Dead Redemption на консолях нового поколения. По его словам, студия Rockstar в ближайшее полгода не собирается делиться информацией о своих игровых проектах. Разработчики не желают ввязываться в продвижение игры, потому что она ещё далека от релизной версии, что частично подтверждается прошлым инсайдом.

TezFunz2 считает, что наиболее вероятно, новую Grand Theft Auto покажут только в конце 2024 года. В студии Rockstar считают это наиболее оптимальной датой для раскрытия игры. Тем не менее некоторые новости по игре ещё могут появиться раньше, но они будут исходить исключительно по инициативе издателя в лице Take-Two. Компания может напомнить игрокам о GTA 6 в декабре в рамках TGA 2023 или в феврале 2024 года во время финансового отчета.