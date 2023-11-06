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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 797 оценок

Новая предполагаемая дата анонса GTA 6 теперь назначена на конец 2024 года

Gutsz
Новости

Скорого релиза новой части Grand Theft Auto от Rockstar Games, вероятнее всего, ожидать не стоит. Если раньше многие аналитики, инсайдеры и даже журналисты поверили в появление новостей по игре уже в этом году, то сейчас их мнение сильно изменилось. Теперь они ожидают увидеть анонс GTA 6 не раньше следующего года.

Обновленным прогнозом также поделился авторитетный инсайдер под ником TezFunz2. Ранее он отмечался правдивыми утечками по GTA Online и одним из первых сообщал о ремастере Red Dead Redemption на консолях нового поколения. По его словам, студия Rockstar в ближайшее полгода не собирается делиться информацией о своих игровых проектах. Разработчики не желают ввязываться в продвижение игры, потому что она ещё далека от релизной версии, что частично подтверждается прошлым инсайдом.

TezFunz2 считает, что наиболее вероятно, новую Grand Theft Auto покажут только в конце 2024 года. В студии Rockstar считают это наиболее оптимальной датой для раскрытия игры. Тем не менее некоторые новости по игре ещё могут появиться раньше, но они будут исходить исключительно по инициативе издателя в лице Take-Two. Компания может напомнить игрокам о GTA 6 в декабре в рамках TGA 2023 или в феврале 2024 года во время финансового отчета.

-22
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Tiger Goose

Может, завтра всё-таки? Вторник, как-никак.

7
GallantLoki

Не верьте клоуну Gutsz, который написал этот пост. Tez2 говорил, что ее могут анонсировать в декабре на 25-летие Рокстар, а если нет, то в феврале 2024. Всякие клоуны по типу Gutsz вас вводят в заблуждение.

6
sergeu78

Судя по всей собранной информации все больше и больше не хочется в неё играть

0
Derdinator7856

Чепуха! Не верьте мошенникам! Я знаю правду. Раннее я отмечался правдивыми утечками о том когда приедет рейсовый автобус на ближайшую остановку от моего дома чтобы войти в него одним из первых и занять сидячее место. Также я одним из первых получаю зарплату в своей конторе.

Поэтому я могу авторитетно и ответственно заявить, что я считаю, что наиболее вероятно, новую Grand Theft Auto покажут уже на Е3 2024, если мероприятие вообще будет проходить.

0
Nikitos4125

клоуны блин

0
Eclair_93

Еще целый год каждодневных новостей про слухи, слухи об анонсах, анонсы анонсов, вот завтра анонсируют, а вот послезавтра инфа 100%, а вот через неделю 100500% будет анонс, и так еще целый год?))) можно ненадо.

0
MrJuravlesTi

Инсайдеры клоуны просто! уж лучше просто подождать до официального анонса игры
и ещё пусть скажут что типа завтра анонс GTA 6 будет!

0
kotasha

Ясно понятно так можно до бесконечности можно переносить анонсы.

0
Wolfenstein

поиграли в свои в гoвноремастеры и подумали что лучше на хайпе еще пока пятерку подоить

-1
Snake2105

Возможно в ноябре или в декабре выйдет 2024г., в крайнем случае март 2025 г. Но хотелось бы увидеть эту игру пораньше 😊

-1
Jarvis666

Было бы неплохо если бы главная героиня была с большими бубами и спортивным телосложением, неважно будет ли она белой или нигершой :

-1