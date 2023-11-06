Новая предполагаемая дата анонса GTA 6 теперь назначена на конец 2024 года

Скорого релиза новой части Grand Theft Auto от Rockstar Games, вероятнее всего, ожидать не стоит. Если раньше многие аналитики, инсайдеры и даже журналисты поверили в появление новостей по игре уже в этом году, то сейчас их мнение сильно изменилось. Теперь они ожидают увидеть анонс GTA 6 не раньше следующего года.
Обновленным прогнозом также поделился авторитетный инсайдер под ником TezFunz2. Ранее он отмечался правдивыми утечками по GTA Online и одним из первых сообщал о ремастере Red Dead Redemption на консолях нового поколения. По его словам, студия Rockstar в ближайшее полгода не собирается делиться информацией о своих игровых проектах. Разработчики не желают ввязываться в продвижение игры, потому что она ещё далека от релизной версии, что частично подтверждается прошлым инсайдом.
TezFunz2 считает, что наиболее вероятно, новую Grand Theft Auto покажут только в конце 2024 года. В студии Rockstar считают это наиболее оптимальной датой для раскрытия игры. Тем не менее некоторые новости по игре ещё могут появиться раньше, но они будут исходить исключительно по инициативе издателя в лице Take-Two. Компания может напомнить игрокам о GTA 6 в декабре в рамках TGA 2023 или в феврале 2024 года во время финансового отчета.
Может, завтра всё-таки? Вторник, как-никак.
Не верьте клоуну Gutsz, который написал этот пост. Tez2 говорил, что ее могут анонсировать в декабре на 25-летие Рокстар, а если нет, то в феврале 2024. Всякие клоуны по типу Gutsz вас вводят в заблуждение.
Судя по всей собранной информации все больше и больше не хочется в неё играть
Чепуха! Не верьте мошенникам! Я знаю правду. Раннее я отмечался правдивыми утечками о том когда приедет рейсовый автобус на ближайшую остановку от моего дома чтобы войти в него одним из первых и занять сидячее место. Также я одним из первых получаю зарплату в своей конторе.
Поэтому я могу авторитетно и ответственно заявить, что я считаю, что наиболее вероятно, новую Grand Theft Auto покажут уже на Е3 2024, если мероприятие вообще будет проходить.
клоуны блин
Еще целый год каждодневных новостей про слухи, слухи об анонсах, анонсы анонсов, вот завтра анонсируют, а вот послезавтра инфа 100%, а вот через неделю 100500% будет анонс, и так еще целый год?))) можно ненадо.
Инсайдеры клоуны просто! уж лучше просто подождать до официального анонса игры
и ещё пусть скажут что типа завтра анонс GTA 6 будет!
Ясно понятно так можно до бесконечности можно переносить анонсы.
поиграли в свои в гoвноремастеры и подумали что лучше на хайпе еще пока пятерку подоить
Возможно в ноябре или в декабре выйдет 2024г., в крайнем случае март 2025 г. Но хотелось бы увидеть эту игру пораньше 😊
Было бы неплохо если бы главная героиня была с большими бубами и спортивным телосложением, неважно будет ли она белой или нигершой :