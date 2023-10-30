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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 780 оценок

Инсайд: разработчики в Rockstar Games не хотят анонсировать GTA 6 в этом году

Gutsz
Новости

Последние несколько месяцев интернет активно обсуждает вероятность полноценного анонса следующей части культовой серии Grand Theft Auto. Многие утечки и прогнозы оказались неверными, и мы до сих пор не получили ни тизера, ни хотя бы нового сообщения от Rockstar Games о состоянии разработки, как это было в начале 2022 года. Судя по всему, сами разработчики не особо хотят делиться новостями о GTA 6, и для этого есть веские причины.

Инсайдер и ютубер, специализирующийся на играх серии GTA и RDR, с ником LegacyKillaHD утверждает, что недавно связался со своими источниками в Rockstar. По его словам, разработка Grand Theft Auto 6 находится в активной фазе производства, и проект еще далек от релиза. У студии нет жестких ограничений по времени, и многие сотрудники не верят в то, что им удастся закончить разработку запланированных механик и контента до конца 2024 года. В лучшем случае GTA 6 перейдет на этап полировки в середине 2025 года.

Из-за большого объема работы многие разработчики в Rockstar выступают против анонса игры. Согласно инсайду, они не хотят показывать и рассказывать про игру, дату релиза которой определить еще очень сложно. Тем не менее, продвижение GTA 6 зависит только от руководства Rockstar и Take-Two.

Как отмечает LegacyKillaHD, сотрудники Rockstar следят за новостными каналами и прекрасно видят сильное желание фанатов увидеть анонс, однако огромное количество фейков и вбросов создает для разработчиков только лишнее давление.

-24
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Kirill22092

А пускай все эти инсайдеры возьмутся за ручку и отправятся в пешее эротическое, а те, кто на основе слов балаболов пишут новости отправляются вслед за ними.

Я так то тоже инсайдер, завтра она должна выйти, отвечаю, но если не выйдет, то они просто не захотели.

10
bsww

есть очень точная информация по дате выхода GTA 6. Она выйдет КАК МИНИМУМ ЗАВТРА. Поэтому, если я ОШИБСЯ, то игра выйдет СЕГОДНЯ.

0
MaxPayne86

И правильно не хотят, анонс за овер дофига времени от релиза - зло. TeS 6 анонсировали тыщу лет назад, на кой-то чёрт. Куча проектов, анонсированных, просто не выходит (конечно, GTA это не коснётся).

Всем итак понятно, что новая GTA делается и рано или поздно выйдет. Жаль только, что действительно на разработчиков начальству пофиг.

Зельнику захочется сыграть на стоимости акций путём анонса, он это сделает. Ведь он такой крайне жадный чел. По его словам и в GTA: Trilogy Definitive Edition, проблем то не было, чисто пара мелочей, дабы акции не упали от признания.

8
kula77713

Не жди ничего, и не будешь разочарован

3
Big and Fat

Очевидно же. Много чего не готово. Только пару красивых кадров показать?

1
aka_poroh

Пофигу вообще, пускай делают столько сколько надо и выкатят шедевр, примеров игр вышедших раньше срока и словивших низкие оценки уже достаточно.

1
HomeWork

И правильно делают. Меньше инфо для школоты и додиков!

1
супер пиявка

хахахаха

1
IAmDark

Огромное количество фейков и вбросов по типу этого гвн0поста.

1
TAPAKAH222

Так, инсайдеров, которые говорили о скором анонсе, обратно в шкаф под нафталин, а сейчас достать оттуда других, а потом по кругу и повторять до выхода.

1
amigolord

круговорот гов... инсайдерства в дикой природе!

1
211186

И правильно, че рекламировать, если игра выйдет не раньше 2027 года

1
Олег Фамилия

Больше пердели)

1
SkyraX

как скрыть все новости о гта6 с пометкой "инсайдер"? уже зaтpaxaли эти гадания на кофейной гуще

1
NegativePolygon

Ну пошли в одно место достали уже тянут...........(

1
Hexagene

Может они хотят объявить игру и сразу выпустить. Как это было с одной игрой от ЕА. Поэтому идёт такое запутывание через инсайды.

0
KANSERVATOR

что за игра? мне кажется это плохой вариант для роков. Лучше дату выхода объявить, чтобы школьники успели накопить. Ведь рокам нужны красивые цифры в день релиза

0
Hexagene KANSERVATOR

Какая-то из серии Титан Фолл, вроде. Или онлайн игра по мотивам.

0
Миханик Шестеренкин

ГТА5 и РДР2 анонсировали за 2 года до выхода. Думаю, 6я не исключение.

0
Protocol10

как-то похер уже давно что и когда выйдет, давно перестал что-то ждать

0
Робот Колдун

Пора бы уже снять шапочку из фольги и ждать официального анонса

0
Eclair_93

Значит будет еще больше слухов, анонсов, анонсов анонсов и соответственно новостей про это....

0
damaboy

Ну не хотят и не хотят, хватит трястись)

0
BobbyKotick

Они отложили из за моего персонажа. Я ему пишу сейчас сценарий. Ну и по деньгам им придется раскошелится.

0
Anton Vasiljev

Я ИНСАЙДЕР!

Мало кто знает, но GTA 6 выйдет...

Спойлер

или нет

0
Antimandalajnah

Можно отключить постинг новостей по этой игре до официального анонса? Спасибо.

0