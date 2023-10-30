Инсайд: разработчики в Rockstar Games не хотят анонсировать GTA 6 в этом году

Последние несколько месяцев интернет активно обсуждает вероятность полноценного анонса следующей части культовой серии Grand Theft Auto. Многие утечки и прогнозы оказались неверными, и мы до сих пор не получили ни тизера, ни хотя бы нового сообщения от Rockstar Games о состоянии разработки, как это было в начале 2022 года. Судя по всему, сами разработчики не особо хотят делиться новостями о GTA 6, и для этого есть веские причины.

Инсайдер и ютубер, специализирующийся на играх серии GTA и RDR, с ником LegacyKillaHD утверждает, что недавно связался со своими источниками в Rockstar. По его словам, разработка Grand Theft Auto 6 находится в активной фазе производства, и проект еще далек от релиза. У студии нет жестких ограничений по времени, и многие сотрудники не верят в то, что им удастся закончить разработку запланированных механик и контента до конца 2024 года. В лучшем случае GTA 6 перейдет на этап полировки в середине 2025 года.

Из-за большого объема работы многие разработчики в Rockstar выступают против анонса игры. Согласно инсайду, они не хотят показывать и рассказывать про игру, дату релиза которой определить еще очень сложно. Тем не менее, продвижение GTA 6 зависит только от руководства Rockstar и Take-Two.

Как отмечает LegacyKillaHD, сотрудники Rockstar следят за новостными каналами и прекрасно видят сильное желание фанатов увидеть анонс, однако огромное количество фейков и вбросов создает для разработчиков только лишнее давление.