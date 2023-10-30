Инсайд: разработчики в Rockstar Games не хотят анонсировать GTA 6 в этом году

Последние несколько месяцев интернет активно обсуждает вероятность полноценного анонса следующей части культовой серии Grand Theft Auto. Многие утечки и прогнозы оказались неверными, и мы до сих пор не получили ни тизера, ни хотя бы нового сообщения от Rockstar Games о состоянии разработки, как это было в начале 2022 года. Судя по всему, сами разработчики не особо хотят делиться новостями о GTA 6, и для этого есть веские причины.
Инсайдер и ютубер, специализирующийся на играх серии GTA и RDR, с ником LegacyKillaHD утверждает, что недавно связался со своими источниками в Rockstar. По его словам, разработка Grand Theft Auto 6 находится в активной фазе производства, и проект еще далек от релиза. У студии нет жестких ограничений по времени, и многие сотрудники не верят в то, что им удастся закончить разработку запланированных механик и контента до конца 2024 года. В лучшем случае GTA 6 перейдет на этап полировки в середине 2025 года.
Из-за большого объема работы многие разработчики в Rockstar выступают против анонса игры. Согласно инсайду, они не хотят показывать и рассказывать про игру, дату релиза которой определить еще очень сложно. Тем не менее, продвижение GTA 6 зависит только от руководства Rockstar и Take-Two.
Как отмечает LegacyKillaHD, сотрудники Rockstar следят за новостными каналами и прекрасно видят сильное желание фанатов увидеть анонс, однако огромное количество фейков и вбросов создает для разработчиков только лишнее давление.
А пускай все эти инсайдеры возьмутся за ручку и отправятся в пешее эротическое, а те, кто на основе слов балаболов пишут новости отправляются вслед за ними.
Я так то тоже инсайдер, завтра она должна выйти, отвечаю, но если не выйдет, то они просто не захотели.
есть очень точная информация по дате выхода GTA 6. Она выйдет КАК МИНИМУМ ЗАВТРА. Поэтому, если я ОШИБСЯ, то игра выйдет СЕГОДНЯ.
И правильно не хотят, анонс за овер дофига времени от релиза - зло. TeS 6 анонсировали тыщу лет назад, на кой-то чёрт. Куча проектов, анонсированных, просто не выходит (конечно, GTA это не коснётся).
Всем итак понятно, что новая GTA делается и рано или поздно выйдет. Жаль только, что действительно на разработчиков начальству пофиг.
Зельнику захочется сыграть на стоимости акций путём анонса, он это сделает. Ведь он такой крайне жадный чел. По его словам и в GTA: Trilogy Definitive Edition, проблем то не было, чисто пара мелочей, дабы акции не упали от признания.
Не жди ничего, и не будешь разочарован
Очевидно же. Много чего не готово. Только пару красивых кадров показать?
Пофигу вообще, пускай делают столько сколько надо и выкатят шедевр, примеров игр вышедших раньше срока и словивших низкие оценки уже достаточно.
И правильно делают. Меньше инфо для школоты и додиков!
хахахаха
Огромное количество фейков и вбросов по типу этого гвн0поста.
Так, инсайдеров, которые говорили о скором анонсе, обратно в шкаф под нафталин, а сейчас достать оттуда других, а потом по кругу и повторять до выхода.
круговорот гов... инсайдерства в дикой природе!
И правильно, че рекламировать, если игра выйдет не раньше 2027 года
Больше пердели)
как скрыть все новости о гта6 с пометкой "инсайдер"? уже зaтpaxaли эти гадания на кофейной гуще
Ну пошли в одно место достали уже тянут...........(
Может они хотят объявить игру и сразу выпустить. Как это было с одной игрой от ЕА. Поэтому идёт такое запутывание через инсайды.
что за игра? мне кажется это плохой вариант для роков. Лучше дату выхода объявить, чтобы школьники успели накопить. Ведь рокам нужны красивые цифры в день релиза
Какая-то из серии Титан Фолл, вроде. Или онлайн игра по мотивам.
ГТА5 и РДР2 анонсировали за 2 года до выхода. Думаю, 6я не исключение.
как-то похер уже давно что и когда выйдет, давно перестал что-то ждать
Пора бы уже снять шапочку из фольги и ждать официального анонса
Значит будет еще больше слухов, анонсов, анонсов анонсов и соответственно новостей про это....
Ну не хотят и не хотят, хватит трястись)
Они отложили из за моего персонажа. Я ему пишу сейчас сценарий. Ну и по деньгам им придется раскошелится.
Я ИНСАЙДЕР!
Мало кто знает, но GTA 6 выйдет...
или нет
Можно отключить постинг новостей по этой игре до официального анонса? Спасибо.