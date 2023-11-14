По словам инсайдера, GTA 6 будет расширяться за счет "эпизодических однопользовательских дополнений"

Мы все затаили дыхание в ожидании декабрьского трейлера GTA 6, а тем временем в сети распространяются новые слухи о следующем эпизоде знаменитой серии игр с открытым миром, созданной Rockstar Games.
В отличие от GTA 4, Rockstar предпочла не расширять мир GTA 5 за счет однопользовательских дополнений, такое же решение было принято и в случае с Red Dead Redemption 2. Компания предпочла сосредоточиться на поддержке GTA Online, которая по-прежнему является неиссякаемым источником дохода, и Red Dead Online, которой, конечно, со временем повезло меньше. Изменится ли ситуация с выходом GTA 6?
По словам известного инсайдера Tez2, с выходом новой игры Rockstar вернется к выпуску однопользовательских DLC, но сделает это не совсем так, как мы ожидаем. На страницах GTA Forums инсайдер впервые уточнил, что "однопользовательские DLC рассматривались для каждой игры, начиная с GTA 4. Однако DLC для GTAV и RDR2 так и не были выпущены из-за того, что основное внимание уделялось онлайну, а работа над следующей игрой уже началась". Говоря конкретно о DLC, которые получит GTA 6, инсайдер сообщил, что "речь идет скорее об эпизодическом контенте или расширениях, чем об однопользовательских DLC. Возможно, они будут выходить ежегодно или раз в два года. Это поможет снизить нагрузку".
По мнению Tez2, это маневр, направленный на сокращение числа разработчиков, занятых в разработке амбициозного проекта. Этот слух подтверждает сообщение Kotaku от 2020 года о том, что Rockstar стремится создать более здоровую и устойчивую рабочую среду для своих сотрудников. В результате этих исследований было принято решение о выпуске в первый день более скромного по содержанию продукта (по меркам Rockstar), но способного со временем стать более насыщенным.
да да так и выпустят длц . Онлайн запилят и будут доить корову как и в гта 5 онлайн
Зная TT2, вполне возможно, что next GTA порежут на куски и будут продавать в в виде отдельных DLC.
как life is strange к примеру? ну и 6 частей делать по пол года кажду и продавать по 100 бачей, круто же
Платные свитера из гтаО будут доступны для покупки теперь и в сингле!
Сомневаюсь, Зельнику нужны бабки, а однопользовательские "DLC" не смогут приносить суммы сопоставимые с онлайном. Радуемся что в игре изначально будет сингл, могли ведь и просто онлайн-дрочильню выпустить изначально.
"Я знаю, что это звучит неправдоподобно, но мы не стремимся максимизировать доходы. К счастью, у нас с ними и так всё в порядке. Наша цель — предоставить лучший опыт развлечения в мире." А потом выходит ремастер трилогии гта :D
Наверное круто, увидим.
Понятно, опять ранний доступ после "релиза".
Самое главное, что за девушку можно будет играть. Это уже огромный плюс для меня.
А длс или нет, не важно. Какой год, мы уже давно нашли где покупать зарубежные игры.
Что мешало для 5той сингловые дополнения выпускать? =( Ведь те, кто играет в оффлайн всё равно не от любви к игре в онлайн не пойдут...это совсем другое.
Было бы круто если бы сделали прохождение игры в онлайн режиме. Ну и проходишь проходишь и всю игру тебе говорят что скоро ты встретишь сверхчеловека. А в конце игры ты встречаешь себя, которого делаешь в редакторе персонажей и ты готов...
ладно несу дичь полную уже, тупее мыслей из моей головы ещё не выходило. Просто вспомнил что онлайн полное уг у гта