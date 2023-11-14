По словам инсайдера, GTA 6 будет расширяться за счет "эпизодических однопользовательских дополнений"

Мы все затаили дыхание в ожидании декабрьского трейлера GTA 6, а тем временем в сети распространяются новые слухи о следующем эпизоде знаменитой серии игр с открытым миром, созданной Rockstar Games.

В отличие от GTA 4, Rockstar предпочла не расширять мир GTA 5 за счет однопользовательских дополнений, такое же решение было принято и в случае с Red Dead Redemption 2. Компания предпочла сосредоточиться на поддержке GTA Online, которая по-прежнему является неиссякаемым источником дохода, и Red Dead Online, которой, конечно, со временем повезло меньше. Изменится ли ситуация с выходом GTA 6?

По словам известного инсайдера Tez2, с выходом новой игры Rockstar вернется к выпуску однопользовательских DLC, но сделает это не совсем так, как мы ожидаем. На страницах GTA Forums инсайдер впервые уточнил, что "однопользовательские DLC рассматривались для каждой игры, начиная с GTA 4. Однако DLC для GTAV и RDR2 так и не были выпущены из-за того, что основное внимание уделялось онлайну, а работа над следующей игрой уже началась". Говоря конкретно о DLC, которые получит GTA 6, инсайдер сообщил, что "речь идет скорее об эпизодическом контенте или расширениях, чем об однопользовательских DLC. Возможно, они будут выходить ежегодно или раз в два года. Это поможет снизить нагрузку".

По мнению Tez2, это маневр, направленный на сокращение числа разработчиков, занятых в разработке амбициозного проекта. Этот слух подтверждает сообщение Kotaku от 2020 года о том, что Rockstar стремится создать более здоровую и устойчивую рабочую среду для своих сотрудников. В результате этих исследований было принято решение о выпуске в первый день более скромного по содержанию продукта (по меркам Rockstar), но способного со временем стать более насыщенным.