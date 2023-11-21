Слух: в GTA 6 вырезаны экстремальные погодные условия из-за "технических ограничений"

В ожидании выхода дебютного трейлера следующей части Grand Theft Auto, интернет вновь начал пополняться различными слухами о содержании самой игры. Согласно заявлениям инсайдера под ником RStarUniverse, в компании Rockstar Games планировали внедрить достаточно амбициозную систему экстремальных погодных условий для этой части. К сожалению, игроки не смогут увидеть ее в GTA 6, поскольку разработчики решили отказаться от этой идеи.

Если верить автору утечек, который ранее отмечался достаточно точными прогнозами и сведениями о серии GTA, студия Rockstar Games довольно долго работала над погодными эффектами. Еще на ранних стадиях создания Grand Theft Auto 6 планировалось включить ураганы, торнадо и другие погодные катаклизмы высокого уровня. Подобные экстремальные погодные условия существовали в альфа-версии игры до недавнего момента, когда команда приняла решение отказаться от них.

Инсайдер не располагает точной информацией о том, почему были отменены экстремальные погодные эффекты. Он получил информацию от рядового сотрудника Rockstar Games, который не отвечает за технические аспекты игры и лишь осведомлен о контенте содержания игры. По мнению RStarUniverse, в GTA 6 решили убрать ураганы и торнадо из-за технических ограничений, связанных с движком. Также не исключены другие причины на уровне общего дизайна игры.