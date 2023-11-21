Слух: в GTA 6 вырезаны экстремальные погодные условия из-за "технических ограничений"

В ожидании выхода дебютного трейлера следующей части Grand Theft Auto, интернет вновь начал пополняться различными слухами о содержании самой игры. Согласно заявлениям инсайдера под ником RStarUniverse, в компании Rockstar Games планировали внедрить достаточно амбициозную систему экстремальных погодных условий для этой части. К сожалению, игроки не смогут увидеть ее в GTA 6, поскольку разработчики решили отказаться от этой идеи.
Если верить автору утечек, который ранее отмечался достаточно точными прогнозами и сведениями о серии GTA, студия Rockstar Games довольно долго работала над погодными эффектами. Еще на ранних стадиях создания Grand Theft Auto 6 планировалось включить ураганы, торнадо и другие погодные катаклизмы высокого уровня. Подобные экстремальные погодные условия существовали в альфа-версии игры до недавнего момента, когда команда приняла решение отказаться от них.
Инсайдер не располагает точной информацией о том, почему были отменены экстремальные погодные эффекты. Он получил информацию от рядового сотрудника Rockstar Games, который не отвечает за технические аспекты игры и лишь осведомлен о контенте содержания игры. По мнению RStarUniverse, в GTA 6 решили убрать ураганы и торнадо из-за технических ограничений, связанных с движком. Также не исключены другие причины на уровне общего дизайна игры.
Существует 2 гендора...
Ах ты хитрый
Было бы классно, если бы торнадо рас*уячило какое-нибудь гетто или акцию протестов ЛГБТ.Увы, придëтся топором работать ;)
Я, слухи про землетрясения и прочие погодные эффекты, читал здесь, еще до выхода гта 5
Ну если ориентироваться на консольное железо, то пожалуй да. Не потянет
Батла же выходила с этими ураганами. Там подвело только их реализация далёкая от реальности и что на ход боя они никак не влияли. Сейчас можно разного рода отмазок выслушать, что слишком сложно или если реализовано что-то, то обновите пк и не важно какое у тебя железо)
Нет урагана - нет закрытых мостов.
че на 4090 можно будет расковырять эту дырку до ультра 60 фпс в 4к HDR хотяб без лучей?
HDR лишнее в списке, так как не требует доп ресурсом, просто нужен соотвествующий дисплей.
а пишут, что грузит HDR gpu. У меня олед аорус fo48u
Да, вы издевайтесь без этого ерунда будет
согласен дастали убирать
вам было дано 10 лет, вы и с этим справится не смогли, что еще вырежете? женщину главного персонажа? или вырежете тюнингованные салоны?
Ещё даже официально не анонсировали, а уже вырезали контент, конечно, если это не вброс.
Идите со своими слухами в область детородных органов
Ну и ОК! Игра выйдет, доделают экстрим погоду и выпустят нормально с длс
В GTA 6 вырезаны ВСЕ НПС И АВТО из-за "технических ограничений"
посмеялся))) потом добавят в в виде длс
да нах они нужны, джас кал получится не нужный