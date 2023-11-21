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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 881 оценка

Слух: в GTA 6 вырезаны экстремальные погодные условия из-за "технических ограничений"

Gutsz
Новости

В ожидании выхода дебютного трейлера следующей части Grand Theft Auto, интернет вновь начал пополняться различными слухами о содержании самой игры. Согласно заявлениям инсайдера под ником RStarUniverse, в компании Rockstar Games планировали внедрить достаточно амбициозную систему экстремальных погодных условий для этой части. К сожалению, игроки не смогут увидеть ее в GTA 6, поскольку разработчики решили отказаться от этой идеи.

Если верить автору утечек, который ранее отмечался достаточно точными прогнозами и сведениями о серии GTA, студия Rockstar Games довольно долго работала над погодными эффектами. Еще на ранних стадиях создания Grand Theft Auto 6 планировалось включить ураганы, торнадо и другие погодные катаклизмы высокого уровня. Подобные экстремальные погодные условия существовали в альфа-версии игры до недавнего момента, когда команда приняла решение отказаться от них.

Инсайдер не располагает точной информацией о том, почему были отменены экстремальные погодные эффекты. Он получил информацию от рядового сотрудника Rockstar Games, который не отвечает за технические аспекты игры и лишь осведомлен о контенте содержания игры. По мнению RStarUniverse, в GTA 6 решили убрать ураганы и торнадо из-за технических ограничений, связанных с движком. Также не исключены другие причины на уровне общего дизайна игры.

2
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
StrelitziaReg

Существует 2 гендора...

Спойлер
9
NegativePolygon

Ах ты хитрый

0
Jarvis666

Было бы классно, если бы торнадо рас*уячило какое-нибудь гетто или акцию протестов ЛГБТ.Увы, придëтся топором работать ;)

4
Vinzed

Я, слухи про землетрясения и прочие погодные эффекты, читал здесь, еще до выхода гта 5

3
V_Rus_Dub

Ну если ориентироваться на консольное железо, то пожалуй да. Не потянет

3
luVol

Батла же выходила с этими ураганами. Там подвело только их реализация далёкая от реальности и что на ход боя они никак не влияли. Сейчас можно разного рода отмазок выслушать, что слишком сложно или если реализовано что-то, то обновите пк и не важно какое у тебя железо)

0
TAPAKAH222

Нет урагана - нет закрытых мостов.

1
Protocol10

че на 4090 можно будет расковырять эту дырку до ультра 60 фпс в 4к HDR хотяб без лучей?

1
Kenn1y

HDR лишнее в списке, так как не требует доп ресурсом, просто нужен соотвествующий дисплей.

1
Protocol10 Kenn1y

а пишут, что грузит HDR gpu. У меня олед аорус fo48u

-1
NegativePolygon

Да, вы издевайтесь без этого ерунда будет

0
DanilFreeze225

согласен дастали убирать

0
Lelik_mc_kawai

вам было дано 10 лет, вы и с этим справится не смогли, что еще вырежете? женщину главного персонажа? или вырежете тюнингованные салоны?

0
Kenn1y

Ещё даже официально не анонсировали, а уже вырезали контент, конечно, если это не вброс.

0
Alex Row

Идите со своими слухами в область детородных органов

0
dangerous_beast

Ну и ОК! Игра выйдет, доделают экстрим погоду и выпустят нормально с длс

-1
AleksandrLondon2077

В GTA 6 вырезаны ВСЕ НПС И АВТО из-за "технических ограничений"

-2
dostalker

посмеялся))) потом добавят в в виде длс

0
KANSERVATOR

да нах они нужны, джас кал получится не нужный

-3