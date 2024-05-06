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DayZ 16.12.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
8 1 773 оценки

Представлен первый тизер DayZ Frostline

butcher69
Новости

Авторы DayZ поделились тизером, сообщив о грядущем анонсе, связанным с DayZ Frostline, который состоится 9 мая.

Многие игроки пока не уверены, что это такое — Frostline. Некоторые думают, что это DLC, другие ждут крупного обновления движка. По мнению пользователей главной особенностью предполагаемого расширения станет зимняя карта — вероятно, события будут происходить где-то в Швеции или Норвегии.

Подготовка — ключ к выживанию, и когда наступят морозы, выстоят только те, у кого есть лёд в венах и огонь в сердцах.
5
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
-zotik-

Интересно бесплатно или нет.

3
wianewa

Учитывая то, что дейз - это мод, который и был бесплатный, а богемия возомнила себя царём горы и стала мод продавать за бабки(при чём игра что в альфе, что сейчас, достаточно кривая), то ну да, ну да, сделают они что-то бесплатно, ага. Догонят и ещё сделают бесплатно.

-3
haradrim

Дин Холл верни косарь!

1
Пользователь ВКонтакте

Когда юзер с сайта не знает что Дин уж давно слился 😅 // Лео Самсонов

-1
Swit-vlad

Карту Намальск добавят которая была еще в моде дайз)

-1
borsic

Она и так есть.

-1