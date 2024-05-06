Представлен первый тизер DayZ Frostline

Авторы DayZ поделились тизером, сообщив о грядущем анонсе, связанным с DayZ Frostline, который состоится 9 мая.
Многие игроки пока не уверены, что это такое — Frostline. Некоторые думают, что это DLC, другие ждут крупного обновления движка. По мнению пользователей главной особенностью предполагаемого расширения станет зимняя карта — вероятно, события будут происходить где-то в Швеции или Норвегии.
Подготовка — ключ к выживанию, и когда наступят морозы, выстоят только те, у кого есть лёд в венах и огонь в сердцах.
Интересно бесплатно или нет.
Учитывая то, что дейз - это мод, который и был бесплатный, а богемия возомнила себя царём горы и стала мод продавать за бабки(при чём игра что в альфе, что сейчас, достаточно кривая), то ну да, ну да, сделают они что-то бесплатно, ага. Догонят и ещё сделают бесплатно.
Дин Холл верни косарь!
Когда юзер с сайта не знает что Дин уж давно слился 😅 // Лео Самсонов
Карту Намальск добавят которая была еще в моде дайз)
Она и так есть.