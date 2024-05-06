Создатель Mortal Kombat 1 намекнул на скины по мотивам фильма 1995 года

NetherRealm выпустила первый трейлер следующего DLC-персонажа Mortal Kombat 1, Хоумлендера из "Пацанов". Он довольно точно соответствует персонажу (вплоть до молока), но это еще не все, что ожидает фанатов. В своем Твиттере режиссер Эд Бун также намекнул на добавление скинов персонажей по мотивам фильма "Смертельная битва" 1995 года.
Был представлен только Скорпион, причем на изображениях можно увидеть его внешний вид в предбоевой сцене, во время боя и при просмотре его вне боя. Экипировка довольно верна первоисточнику, и кажется само собой разумеющимся, что другие персонажи получат то же самое, хотя какие именно — пока неизвестно.
Следите за подробностями и обновлениями в ближайшее время. Что касается Хоумлендера, то он присоединится к реестру этой весной, а дата выхода пока не сообщается. Мавадо присоединится в качестве камео-бойца в мае.
Mortal Kombat 1 доступна для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch.
а мне нравился мортал комбат завоевание, жаль там концовку похерили
Концовка делалась на скорую руку, когда стало известно, что второго сезона не будет
да, помню, на западе ещё скандал был какой-то
самый четкий наряд только жаль что у него из руки не вылазит как в фильме
из руки что-то вылезет если не прекратишь играть в стелар блейд
четкая шутейка мой желудочек посмеялся
Бесплатно - вполне, за бабки пусть каждой отдельной шмоткой весь этот хлам себе в очко затолкает.
Эту помойку уже ничто не спасет
наконец то нормальный скин
Намекнул так намекнул. Аж Скрин выложил, аж бой показал. А может это всё же не намёк?, может это лишь слух?
Ещё бы сделали локацию из фильма, где была битва с Рептилием, и добавив на арену музыку оттуда же
просто идеально, лучше быть не может(вот только зрачков быть не должно). Еще бы для саб зиро с его отличнейшей маской из фильма
С вас 10$
// Азамат Шехов
Да на*уй оно надо. Ещё бы в спортивку его нарядили))
Нелогично получится.
Персонаж то, не Ханзо Хасаши. А, так, поделка на Скорпиона.