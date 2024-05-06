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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 778 оценок

Создатель Mortal Kombat 1 намекнул на скины по мотивам фильма 1995 года

butcher69
Новости

NetherRealm выпустила первый трейлер следующего DLC-персонажа Mortal Kombat 1, Хоумлендера из "Пацанов". Он довольно точно соответствует персонажу (вплоть до молока), но это еще не все, что ожидает фанатов. В своем Твиттере режиссер Эд Бун также намекнул на добавление скинов персонажей по мотивам фильма "Смертельная битва" 1995 года.

Был представлен только Скорпион, причем на изображениях можно увидеть его внешний вид в предбоевой сцене, во время боя и при просмотре его вне боя. Экипировка довольно верна первоисточнику, и кажется само собой разумеющимся, что другие персонажи получат то же самое, хотя какие именно — пока неизвестно.

Следите за подробностями и обновлениями в ближайшее время. Что касается Хоумлендера, то он присоединится к реестру этой весной, а дата выхода пока не сообщается. Мавадо присоединится в качестве камео-бойца в мае.

Mortal Kombat 1 доступна для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch.

25
16
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Bambillo132

а мне нравился мортал комбат завоевание, жаль там концовку похерили

10
CooperativePoseidon

Концовка делалась на скорую руку, когда стало известно, что второго сезона не будет

1
Bambillo132 CooperativePoseidon

да, помню, на западе ещё скандал был какой-то

0
BushmasterFireArms

самый четкий наряд только жаль что у него из руки не вылазит как в фильме

6
Bambillo132

из руки что-то вылезет если не прекратишь играть в стелар блейд

-2
BushmasterFireArms Bambillo132

четкая шутейка мой желудочек посмеялся

7
GraF68ru

Бесплатно - вполне, за бабки пусть каждой отдельной шмоткой весь этот хлам себе в очко затолкает.

5
Famiclone

Эту помойку уже ничто не спасет

4
my93

наконец то нормальный скин

1
ViolentAthos

Намекнул так намекнул. Аж Скрин выложил, аж бой показал. А может это всё же не намёк?, может это лишь слух?

1
CooperativePoseidon

Ещё бы сделали локацию из фильма, где была битва с Рептилием, и добавив на арену музыку оттуда же

0
SkyraX

просто идеально, лучше быть не может(вот только зрачков быть не должно). Еще бы для саб зиро с его отличнейшей маской из фильма

0
FlufflePuff

С вас 10$

0
Пользователь ВКонтакте

// Азамат Шехов

-2
Jarvis666

Да на*уй оно надо. Ещё бы в спортивку его нарядили))

-2
Kasumi and Essex

Нелогично получится.
Персонаж то, не Ханзо Хасаши. А, так, поделка на Скорпиона.

-3