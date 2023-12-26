Утечка исходного кода предполагает, что в GTA 6 будут сцены секса

Grand Theft Auto 6 переносит нас в песчаные пляжи и пальмовые аллеи вымышленного штата Леонида, вдохновлённого солнечной Флоридой. Действие разворачивается в огромном открытом мире, центром которого является мегаполис Вайс-Сити со своими небоскрёбами, казино и фешенебельными кварталами.

Впервые за долгую историю серии игрокам предстоит почувствовать себя в роли преступницы — очаровательной аферистки Люсии. Вместе со своим напарником Джейсоном героине придётся пройти через головокружительные взлёты и падения криминального мира Вайс-Сити.