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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 318 оценок

Утечка исходного кода предполагает, что в GTA 6 будут сцены секса

monk70
Новости

Сообщество все еще просматривает файлы, утекшие с серверов Rockstar Games, в поисках новых сведений об играх студии. На этот раз мы узнали интересную информацию о серии GTA.

Первая найденная информация — это строки кода в Project Americas, то есть GTA 6, которая скрываются под этим кодовым названием. По содержанию видно, что главные герои шестой, основной части гангстерской серии будут заниматься сексом — это важный факт с точки зрения цензуры, о котором было упомянуто после презентации игры. Многие боялись, что Rockstar Games сделает Grand Theft Auto цензурированной, идя в ногу со временем. Как мы видим, этого не произойдет и игра будет насыщена контентом для взрослой аудитории.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Snake2105

Возможно это позы и действия в стрип-клубе, а у них уже фантазия разыгралась.

6
ГАЗ-М20

Doggy style в стрип-клубе? Хороший стрип-клуб. И конкурсы интересные.

8
IdleUrick

Хpeн знает

0
fforimen

>это важный факт с точки зрения цензуры, о котором было упомянуто после презентации игры

о какой цензуре и где было упомянуто, и о какой презентации игры речь? Че за отсебятина

3
Snake Snaake Snaaaaaake

релакс, это PG, тут новости придумываются на ходу

2
Simple Jack
2
JustA_NiceGuy

Берут пример с Cyberpunk, я уверен)

2
Sivispacempb

Так в гта 4 уже были откровенные анимации когда гг сажал дам в автомобиль , а в СА вообще вырезали целую мини игру ,которую потом вернули модами ,так что ничего по сути сверхъестественного для серии гта тут нет .

1
Аристов--Черный

Особенно если вспомнить неоднократные сцены траханья сексом в пятёрке. Взять хотя бы первое появление Тревора:)

3
Sivispacempb Аристов--Черный

Кстати да, про 5 ю я вообще забыл

0
DenisVTR

Именно что анимации. Откровенное разве что сиськи в 5-й

0
The X-Files

Пора начинать запасаться влажными салфетками и кремом для рук :)

0
супер пиявка

будем надеяться что это правда!

0
Nell_0071

Надеюсь открытого)

0
Аристов--Черный

Вместо Романа с боулингом, нас будет доставать вторая половина сообщениями: "перепихнёмся сёдня? ХХХ" :))))

-1
U1traMagnum

Даже если так то это ничего не меняет) гта остается желаемой и все ее будут ждать даже хейтеры. Кто критикует там орет ой мы не будем в ее играть не играйте в нее сами же побегут делать предзаказы. И я думаю вот слили код же сами рокстар мол пиарят так гта и поднимают шумиху. Что лучше всего поднимает популярность играм ? Обсуждение игры которой что - то слили) делайте выводы это все делается для пиара чтобы про игру не забывали не на секунду.

-1
Sivispacempb

Да у них и так нет проблем с рекламой и обсуждением игры , трейлер вынес ютуб по просмотрам )

0