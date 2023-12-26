Утечка исходного кода предполагает, что в GTA 6 будут сцены секса

Сообщество все еще просматривает файлы, утекшие с серверов Rockstar Games, в поисках новых сведений об играх студии. На этот раз мы узнали интересную информацию о серии GTA.
Первая найденная информация — это строки кода в Project Americas, то есть GTA 6, которая скрываются под этим кодовым названием. По содержанию видно, что главные герои шестой, основной части гангстерской серии будут заниматься сексом — это важный факт с точки зрения цензуры, о котором было упомянуто после презентации игры. Многие боялись, что Rockstar Games сделает Grand Theft Auto цензурированной, идя в ногу со временем. Как мы видим, этого не произойдет и игра будет насыщена контентом для взрослой аудитории.
Возможно это позы и действия в стрип-клубе, а у них уже фантазия разыгралась.
Doggy style в стрип-клубе? Хороший стрип-клуб. И конкурсы интересные.
Хpeн знает
>это важный факт с точки зрения цензуры, о котором было упомянуто после презентации игры
о какой цензуре и где было упомянуто, и о какой презентации игры речь? Че за отсебятина
релакс, это PG, тут новости придумываются на ходу
Берут пример с Cyberpunk, я уверен)
Так в гта 4 уже были откровенные анимации когда гг сажал дам в автомобиль , а в СА вообще вырезали целую мини игру ,которую потом вернули модами ,так что ничего по сути сверхъестественного для серии гта тут нет .
Особенно если вспомнить неоднократные сцены траханья сексом в пятёрке. Взять хотя бы первое появление Тревора:)
Кстати да, про 5 ю я вообще забыл
Именно что анимации. Откровенное разве что сиськи в 5-й
Пора начинать запасаться влажными салфетками и кремом для рук :)
будем надеяться что это правда!
Надеюсь открытого)
Вместо Романа с боулингом, нас будет доставать вторая половина сообщениями: "перепихнёмся сёдня? ХХХ" :))))
Даже если так то это ничего не меняет) гта остается желаемой и все ее будут ждать даже хейтеры. Кто критикует там орет ой мы не будем в ее играть не играйте в нее сами же побегут делать предзаказы. И я думаю вот слили код же сами рокстар мол пиарят так гта и поднимают шумиху. Что лучше всего поднимает популярность играм ? Обсуждение игры которой что - то слили) делайте выводы это все делается для пиара чтобы про игру не забывали не на секунду.
Да у них и так нет проблем с рекламой и обсуждением игры , трейлер вынес ютуб по просмотрам )